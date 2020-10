Uñas almendras con tonos pasteles para lograr un estilo delicado

Los diseños de uñas almendras cada vez estás más de moda, ya que logran que las manos se vean más delicadas y femeninas. En esta temporada este estilo se está combinando con tendencias sencillas como el uso de tonos pasteles.

En los últimos meses, los diseños de uñas delicados, minimalistas y elegantes han tomado cada vez más relevancia, de tal manera que vemos cómo los colores básicos están en tendencia.

Para los últimos meses del año, es justo esto lo que va dominar en la moda, ya que las mujeres estamos buscando estilos que sean versátiles y se acomoden perfectamente a todos los atuendos que nos gusta lucir.

Los colores pasteles tienen grandes ventajas, especialmente en el diseño de uñas, ya que son tonos que nos permiten llevar manicuras que sean divertidas sin llamar demasiado la atención.

Otra de las grandes ventajas de este tipo de colores es que son más fáciles de combinar, de tal manera que puedes crear diseños ingeniosos y muy elaborados sin perder esa sencillez que tanto está dando de qué hablar en esta época.

Las uñas almendras están dominando en 2020

Durante mucho tiempo hemos visto las diversas formas de uñas que se ponen en tendencia de forma cíclica, sin embargo, en una época en la que la diversidad cada vez es más aceptada ya vemos cómo cada quien luce lo que más le gusta.

Es por eso que existen uñas cortas, largas, con forma cuadrada, redonda, puntiaguda y, por supuesto, de almendra.

Este es un estilo clásico que denota elegancia y que ha tomado cada vez más fuerza durante el 2020.

En un principio se hicieron muy famosas por las celebridades que llevan uñas muy largas como Rosalía y Kylie Jenner, sin embargo este estilo se ha diversificado y, actualmente, hay quienes prefieren llevar esta tendencia de una forma mucho más discreta.

Así puedes lograr este tipo de manicura

Este tipo de uñas, como su propio nombre lo dice, tienen la forma de una almendra con los lados redondeados y la parte superior con una sutil punta que no llega a ser demasiado afilada.

El truco para lograr esta forma en tu manicura es que la punta no se vea abrupta, por el contrario tiene que tener un acabado sutil que se acerque a la forma de un arco. Esto es lo que debe estar claro al momento de limar las uñas.

Otro factor a tomar en cuenta es que no te debes sentir limitada por el largo de tu uña, pues, aunque sí es necesario tener un poco de excedente, no debes tener un largo dramático para lograr este look.

En este sentido, este tipo de forma va bien tanto para esas chicas que disfrutan unas uñas dramáticas al estilo Billie Eilish, como para aquellas que prefieren la sutiliza ante todo.

En esta ocasión nos enfocaremos en los looks más sencillos y por eso te presentaremos algunos estilos que están basados en tonos pasteles.

Muchos de estos diseños pueden ser fáciles de hacer en casa, sin embargo, otros, aunque mantienen una característica discreta, son mucho más elaborados.

De cualquier modo, la idea es que te sirvan de inspiración para armar ese look con el que te sientas cómoda, identificada y que proyecte tu personalidad.

Estos son algunos diseños de uñas almendras en tonos pastel

Básicas

Si lo que deseas es mantener es una manicura completamente discreta y que vaya perfecta con cualquier atuendo, lo mejor es que selecciones un estilo básico con un solo color.

En estos casos, puedes llevar uñas largas o cortas, sin embargo, para lograr un look completamente discreto, la versión corta es tu mejor opción.

Con francesa

Las manicuras francesas siempre funcionan para los estilos clásicos. En el caso de las versiones almendras, este diseño destaca más.

Además, puedes variar en el diseño con una francesa invertida, diagonal o, incluso, asimétrica.

Con brillos

Para aquellas chicas que disfrutan el glitter, esta opción puede funcionar muy bien. En este caso, el truco es que el brillo sea añadido de una manera sutil, así se verá muy elegante.

Mezcla colores pasteles

Una de las ventajas de los tonos pasteles es que no llaman demasiado la atención, de tal manera que puedes hacer un diseño con varios colores son perder la distinción.

