Diseños de uñas negras elegantes para un look formal

El color negro, es sinónimo de sofisticación y simplicidad es por eso que no nos sorprende que sea el favorito de las mujeres más elegantes. Sobre todo durante el mes de octubre, cuando los colores oscuros se apoderan de nuestro maquillaje y guardarropa para ayudarnos a sacar nuestro lado más sexy, este color se convierte en nuestro mejor aliado. Es por eso que en esta ocasión hemos decidido llevar nuestro amor por este tono a nuestras manos con diferentes diseños y estilos de uñas negras que te ayudarán a mantener un look formal en todo momento.

Las uñas al igual que las prendas y el maquillaje también van cambiando dependiendo de la temporada y en esta ocasión uno de los que más ha llamado la atención de las redes sociales, son las técnicas simples y minimalistas que con poco pueden lograr llevar la atención a tus manos, al mismo tiempo que te permiten mantener la elegancia y naturalidad de tus uñas.

Diseños de uñas negras que te servirán de inspiración esta temporada

Negro

Las uñas negras nunca pasan de moda. Puedes llevarlas cortas o largas y con terminado brilloso o mate dependiendo del look que desees. Lo mejor, es que este color puede servirte como base para un diseño complementario o por sí solo, además de que son las preferidas de la temporada de Halloween.

Lo mejor, es que este color puede servirte como base para un diseño complementario o por sí solo, además de que son las preferidas de la temporada de Halloween. - Pinterest

Negro y rojo

Si existe una combinación de colores que representa esta celebración, es el rojo y el negro. Para combinarlos, la técnica ombre continúa siendo la mejor opción. Puedes elegir el negro como el color base y el rojo en la punta para simular la sangre y complementar tu disfraz de bruja o vampiro. En cuanto al largo, puedes animarte a llevar uñas largas para que luzca más el efecto degradado, o mantenerlas de tu largo natural.

Colores oscuros de uñas: Puedes elegir el negro como el color base y el rojo en la punta para simular la sangre y complementar tu disfraz de bruja o vampiro. - Pinterest

Negro mate

Las uñas en color negro mate serán una de las grandes tendencias de esta temporada, debido a que este tono combina con todo y añade un toque se color a tu look sin ser demasiado brillante. Si buscas complementar un look de noche, el color negro es ideal para un toque de sofisticación. Puedes complementarlo con accesorios dorados como anillos o agregar líneas de esmalte con un color metálico.

Si buscas complementar un look de noche, el color negro es ideal para un toque de sofisticación. - Pinterest

Con diseño minimalista

La temporada otoño-invierno, no siempre es sinónimo de lo colorido y brillante. Estos elegantes diseños minimalistas lo comprueban. Para crearlos, elige una base oscura, puede ser un color negro, azul, rojo, etc. Después crea un diseño geométrico y de lineas finas con un color contrastante, como blanco. Es la técnica ideal para las chicas que prefieren un look discreto y sencillo.

tonos de uñas oscuros: Para crearlos, elige una base oscura, puede ser un color negro, azul, rojo, etc. - Pinterest

Combinación de diseños

En lugar de llevar todas tus uñas de un mismo color, puedes elegir dos tonos diferentes y combinarlos. Puedes escoger llevar un color negro, sólido en tres de tus uñas y en las dos centrales, llevar un diseño más delicado con lunas y estrellas, o crear tu propio dibujo usando tu creatividad.

Colores oscuros de uñas: En lugar de llevar todas tus uñas de un mismo color, puedes elegir dos tonos diferentes y combinarlos. - Pinterest

