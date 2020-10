Diseños de uñas que reinventan la manicura francesa con las tendencias del otoño

La manicura francesa está entre esos diseños de uñas inmortales que nunca pasarán de moda. Sin embargo, esto no quiere decir que temporada tras temporada no deba reinventarse para mantenerse vigente entre las amantes de la modernidad.

De hecho, gracias a las creativas de muchos lugares del mundo ha demostrado ser camaleónica y versátil. Lo que al inicio nació como una línea blanca en las puntas de las uñas sobre una base rosa, ahora se ha tornado en una opción más atrevida.

Uñas con manicura francesa al estilo otoño 2020

No obstante, esto no es sinónimo de que su apariencia natural no esté trendy. Al contrario, esta será una apuesta clásica que nunca te dejará mal, es elegante, sobria y femenina.

Una de las exponentes que lo dejó muy claro es la española Ester Expósito. Ella, optó por llevar las french nails en un largo prominente y le hizo énfasis al blanco, ya que es un tono que luce bien con todo y que es perfecto para cualquier edad.

Según el portal Mujer hoy, utilizó un largo medio con forma ovalada, incorporó destellos blancos en la uña y le puso brillo para atraer toda la atención a sus rejuvenecidas manos gracias a su elección.

Uñas de Ester en francesas. - Pinterest Mujer hoy

Con una chispa de color

Algo que ya viene siendo muy frecuente, y que parece que se mantendrá así por un tiempo más, es llevar la manicura francesa con tonos divertidos sustituyendo al nude de base y al convencional blanco.

Esto se popularizó especialmente durante la primavera verano, pero ahora, puedes imitar la misma modificación utilizando los tonos de este otoño: morado, malva, almendra, gris, rojo pasión, azul rey, entre otros.

Manicura francesa con marron. - Pinterest Es la moda

Conforme con el mismo medio, no olvides aplicar un top coat transparente desde el crecimiento de la uña hasta la punta, para evitar que tu diseño se caiga a los pocos días.

Estampados a la orden

De igual manera, los estampados forman parte de esos clásicos de moda atemporales como lo son el animal print de leopardo, serpiente, cocodrilo ¡y hasta de vaca!

Uñas de estampado de vaca. - Instagram @beauty_lab_bykama

Obviamente es un nail art válido solo para las más expertas en la ejecución, pero en definitiva, resulta divertido para llevar algo diferente en las puntas.

El carey también se ha vuelto una tendencia muy elegante y femenina, además que puedes alternar algunas uñas con tu francesa y otras, con el color total. Lo importante es la creatividad.

Uñas camel. - Pinterest En femenino

Cambios en la línea

Asimismo, la línea recta o curveada para seguir el patrón de las uñas también ha visto modificaciones en este otoño 2020.

Para algunas, esta luce mejor de forma asimétrica por lo que se lleva ligeramente en diagonal en bicolor para que resalte aún más el efecto.

Uñas francesas asimétricas. - Instagram @llemerci

Por otro lado, algunas fashionistas consideran que una línea no es suficiente así que la nueva manicura francesa se lleva con dos y hasta tres que pueden ser de distintos acabados para darle un toque de diversión.

En este sentido, los metálicos y brillantes han ganado la carrera, en especial si combinan entre sí, explicó Glamour. Igualmente esta 'double french mani' puede llevarse con el toque de color en la cutícula pero ten en cuenta que acorta la apariencia de las uñas.

Doble manicura francesa. - Instagram @monyamernails

Del mismo modo, puede dejar de convertirse en una línea recta para pasar a ser ondulada, algo que se ve completamente innovador.

Para hacerlo, debes comenzar aplicando la base y luego trazando la línea curva con el pincel, rellenar con sumo cuidado y fijar con un brillo.

Uñas onduladas. - Pinterest

Geométricas

Por último, Glamour apunta que las líneas, círculos, puntos, triángulos y más pueden hacerse presente en aquellas francesas con bordes gruesos y definitivamente, en las que no tienen miedo de ser irreverentes.

Uñas francesas geométricas. - Instagram @nails_and_soul

