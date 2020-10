Diseños de uñas inspirados en 'Emily in Paris' que cualquier fashionista amaría tener

Una de las series más seguidas por las amantes de la moda en la actualidad es Emily in Paris. Intentando emular lo hecho por Sex and the city, la producción de Netflix ha maravillado a muchas con su historia hasta el punto de trasladarlo a sus uñas.

Sí, varias fashionistas se han inspirado en los looks de su protagonista, interpretada por Lily Collins, no solamente para armar los looks más exclusivos sino también en diseños de manicure que reflejan todo el espíritu de su personaje.

Uñas al estilo de Emily in Paris

Desde su estreno el pasado viernes 2 de octubre, esta serie no ha dejado de estar dentro de las tendencias. Cada vez son más los que se maravillan con sus hermosos paisajes, giros dramáticos, guapos protagonistas y por supuesto el gran estilo de Emily.

Si quedaste fascinada con ellos, estas ideas para llevarla en tus manos son ideales para ti pues están cargadas de mucho color, estampados y diversión, reseñados en Glamour.

Tie-dye

No solo es una de las tendencias más imponentes de este 2020 en blusas, vestidos, conjuntos y hasta tintes de cabello. En las uñas también el deslavado ha ido tomando protagonismo y justamente combina perfecto con un suéter que mostró Emily.

Uñas tie-dye. - Instagram @netflix

Líneas

En temas de moda siempre se discute qué tan favorables son las rayas para la silueta pero si se trata de las uñas pues la respuesta es que ¡mucho!

Este es uno de los 'prints' más coquetos de la temporada y admite cualquier color de tu preferencia. Los creativos detrás de esta propuesta intentaron emular un outfit de Emily estampado en rosas, morados y grises.

Justamente esa es la fórmula que debes repetir cuando quieras integrarlo en tu manicure: impregna tus manos con la referencia de tu ropa para que hagan una combinación perfecta utilizando tonos lisos que contrasten y se complementen, dijo el mismo medio.

Uñas de líneas. - Instagram @netflix

Flores para todas

De igual manera lucen muy bien las flores, delicadas para las menos extravagantes o las más llamativas para las arriesgadas, por la cuota de femeneidad y delicadeza que le imprimen a tus uñas.

Sabemos que esta es una de las opciones más clásicas en cuanto a diseños pero al estilo de Emily in Paris se llevan agregando algunos detalles en verde que asemejen la naturaleza, armando mini obras de artes que podrás lucir en todos lados.

Uñas florales. - Instagram @netflix

Cuadros

Por supuesto la referencia a los cuadros, especialmente a los vichy, no podía faltar. En la obra creada y producida por Darren Star se recurre a los básicos del fashion y a grandes íconos como la propia Audrey Hepburn, así que no nos sorprende esta opción.

Consiste en incluir en un par de uñas los típicos cuadros que solemos utilizar en blazers, blusas o pantalones, en combinación de tonos lisos para no sobrecargar las manos. También admite la aplicación de piedrería para darle un toque más chic.

Manicura de cuadros vichy. - Instagram @netflix

En el mismo sentido, está disponible una versión mucho más minimalista y elegante con cuadros más pequeños que se hacen a modo de detalle en las puntas.

Este diseño cuadricular está pensado en rojo con blanco, una mezcla muy elegante, aunque puedes hacerlo también en blanco y negro para que luzca versátil e ideal en cada uno de tus outfits.

Uñas minimalistas pero coloridas. - Instagram @netflix

Puntos

Tampoco podían escapar los puntos, los cuales son los diseños de uñas más fáciles de hacerse, incluso por encima de la manicura francesa.

Con una llamativa base amarilla y puntos negros sobre ella, se entremezclan también con transparencias para darle ese juego entre texturas que resulta innovador además que emula a la perfección uno de los looks más emblemáticos de la serie.

Lo importante es que escojas aquel que te haga sentir más segura de ti misma y no tengas miedo de brillar con estas increíbles propuestas para renovarte cuando visites nuevamente el salón de belleza.

Uñas amarillas de puntos. - Instagram @netflix

