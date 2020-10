Tonos de uñas oscuros y elegantes que serán tendencia esta temporada

Cómo cada temporada, los colores se adecuan a la estación en la que nos encontramos para apropiarse de nuestro guardarropa, nuestro maquillaje e incluso nuestras uñas, ya que nuestras manos además de ser nuestra carta de presentación, también pueden ser el mejor complemento de nuestro outfit, con colores y diseños que expresen nuestra personalidad y estado de ánimo. Es por eso que a continuación te presentamos los colores de uñas que podrás llevar con cada uno de tus looks.

Unos de los favoritos del otoño-invierno, son los tonos de uñas oscuros, que además de aportar color a tus manos, te ayudan a conseguir una apariencia elegante y sobria que combina con cualquier look que elijas. Desde los colores negros hasta los más inesperados como los verdes o violetas, estamos seguras que existe más de uno que se convertirá en tu nuevo favorito.

Tonos de uñas oscuros que serán tendencia esta temporada

Azul rey

Las uñas en azul rey serán una de las grandes tendencias de esta temporada, debido a que este tono combina con todo y añade un toque se color a tu look sin ser demasiado brillante. Si buscas complementar un look de noche, el color azul rey es ideal para un toque de sofisticación. Puedes complementarlo con accesorios dorados como anillos o agregar líneas de esmalte con este color metálico.

Si buscas complementar un look de noche, el color azul rey es ideal para un toque de sofisticación. - Pinterest

Rojo

Los colores rojos son ideales para las morenas, ya que realzan los tonos cálidos de la piel y aportan protagonismo a las manos. Puedes elegir un rojo vivo o uno vino dependiendo de tu estilo y el look que quieras lograr. Sin duda es un color que debes llevar durante esta temporada. Puedes complementar tu look con anillos color plata o brazaletes para darle mayor énfasis a tus manos.

aportan protagonismo a las manos. - Pinterest

Minimalista

La temporada otoño-invierno, no siempre es sinónimo de lo colorido y brillante. Estos elegantes diseños minimalistas lo comprueban. Para crearlos, elige una base oscura, puede ser un color negro, azul, rojo, etc. Después crea un diseño geométrico y de lineas finas con un color contrastante, como blanco. Es la técnica ideal para las chicas que prefieren un look discreto y sencillo.

tonos de uñas oscuros: Para crearlos, elige una base oscura, puede ser un color negro, azul, rojo, etc. - Pinterest

Negro

Las uñas negras nunca pasan de moda. Puedes llevarlas cortas o largas y con terminado brilloso o mate dependiendo del look que desees. Lo mejor, es que este color puede servirte como base para un diseño complementario o por sí solo, además de que son las preferidas de la temporada de Halloween.

Puedes llevarlas cortas o largas y con terminado brilloso o mate dependiendo del look que desees. - Pinterest

Violeta

Los tonos violeta oscuros, son ideales para esta temporada. Además de aportar un toque de color a tus manos, te ayudarán a mantener una apariencia elegante y sobria sin necesidad de accesorios extra. Puedes llevarlo en la técnica que más te guste, ya sea esmalte, gel o acrílico.

te ayudarán a mantener una apariencia elegante y sobria sin necesidad de accesorios extra. - Pinterest

