Tatuajes pequeños y hermosos que puedes cubrir fácilmente

Los tatuajes son una forma de expresarte a través de tu piel y aunque algunos prefieren los diseños que abarcan más espacio, los tatuajes pequeños también tienen su encanto, además de ser muy delicados y femeninos. Al mismo tiempo, un tatuaje es un compromiso para toda la vida, ya que el diseño que elijas estará en tu piel por siempre, lo cual puede sonar aterrador para las personas que temen un compromiso tan grande pero aman la idea de llevar algo significativo en su cuerpo.

Sin embargo existen algunos trucos para que puedas hacerte el tatuaje que tanto quieres sin que tengas que pensar en él todo el tiempo. A continuación te damos algunas ideas de los diseños que nos cautivaron para que disfrutes de tu tatuaje si tienes miedo al compromiso.

Tatuajes pequeños que puedes cubrir fácilmente

En lugares poco visibles

Hacerlo en un lugar que no sea muy visible para ti te ayuda a no aburrirte de él. Puedes ponerlo en lugares que no sean visibles para ti, como en tu espalda y dejarlo al descubierto ocasionalmente, en el dorso de tu brazo si lo quieres más visible o detrás de la oreja para que sólo se vea cuando recoges tu cabello.

Puedes ponerlo en tu espalda y dejarlo al descubierto ocasionalmente. - Pinterest

Como un recordatorio de amor

Un tatuaje también puede servir para aprender a amar el propio cuerpo, es por eso que muchas mujeres deciden hacerse tatuajes en las partes del cuerpo que las hacen más inseguras como el abdomen, las piernas e incluso sobre cicatrices o estrías.

Un tatuaje también puede servir para aprender a amar el propio cuerpo, es por eso que muchas mujeres deciden hacerse tatuajes en las partes del cuerpo que las hacen más inseguras. - Pinterest

En el torso

En las costillas puedes lucirlos cuando usas traje de baño o ropa interior y cubrirlo cuando desees con prendas que abarquen esta zona. Si es algo muy significativo seguro nunca te cansarás de él. Al final, lo más importante es que te encante el diseño que elijas y que lo hagas en un lugar seguro.

Si es algo muy significativo seguro nunca te cansarás de él. - Pinterest

Estilo minimalista

Para las personas que prefieren un diseño discreto, lugares como detrás de la oreja, las costillas o el tobillo son ideales para un tatuaje pequeño, que consiste en líneas finas. Puedes acompañarlas con diseños de puntos y líneas para un diseño más interesante y original.

Para las personas que prefieren un diseño discreto, lugares como detrás de la oreja, las costillas o el tobillo son ideales para un tatuaje pequeño.. - Pinterest

Colorido y discreto

Algunas personas aman los diseños coloridos, incluso inspirados en famosas obras que te remontan a un sentimiento o momento especial. Si no deseas que sean muy visibles, puedes hacerlos en lugares como el torso, las piernas, la espalda o los brazos, ya que puedes cubrirlos al usar camisas o suéteres.

Algunas personas aman los diseños coloridos, incluso inspirados en famosas obras que te remontan a un sentimiento o momento especial. - Pinterest

