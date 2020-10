Prepara tu propio disfraz de bruja para Halloween con estos trucos desde casa

View this post on Instagram

I’ll put a hex on you 🕯// Why do my cheaper pallets blend out better than my more expensive ones?? lol @lagirlcosmetics’ Downplay palette is literally ALL you need for a perfect smokey eye. 🖤🦇⁣ ⁣ ⁣⁣ • 𝕻𝖗𝖔𝖉𝖚𝖈𝖙𝖘 𝖀𝖘𝖊𝖉 •⁣ Brows: @lagirlcosmetics brow pomade ‘dark brown’⁣ Base: @plouis_makeup_academy base ‘0.5’⁣ Eyeshadow: @lagirlcosmetics kee it playful palette ‘downplay’⁣ Foundation: @makeuprevolution conceal and define foundation ‘f4.5’⁣ Concealer: @makeuprevoltuion conceal and define concealer ‘c3’⁣ Setting powder: @beautybakerie face flour ‘oat’⁣ Contour: @kvdveganbeauty shade n light palette⁣ Bronzer: @maybelline city bronzer ‘3’⁣ Highlighter: @ofracosmetics highlighter ‘glazed donut’⁣ Mascara: @lagirlcosmetics Volumatic Mascara ‘ultra black’⁣ Lips: @morphebrushes eyeliner ‘lights out’⁣ Contacts: @ttd_eye ‘juice grey’ ITSIDAPAQUIN for 10% off⁣ Inspo: @milk1422 face chart⁣ •⁣ •⁣ •⁣ •⁣ #lagirlcosmetics #makeuptutorial #makeupvideo #halloweenmakeuptutorial #eyeshadowtutorial #maquillaje #maquillajedeojos #blacklipstick #makeuprevolutionconcealer #halloweenwitch #witchmakeup #31daysofhalloween #halloweencostume #halloweenmakeuptutorial #halloweenmakeup #100daysofmakeup #halloweenmakeupideas #ttdeye