5 formas diferentes de llevar jeans negros para un look casual

Los jeans son una prenda básica en el armario de cualquier persona por ser una prenda práctica y cómoda. Esta temporada están siendo reinventados de varias maneras, ya sea con bordados, cortes y desgastes. Los jeans son una de las prendas que podemos estilizar a nuestro modo de manera fácil. A continuación te decimos cuáles serán los jeans que estarán de moda esta temporada.

Los jeans negros son la prenda favorita de muchas, ya que además de ser súper cómodos y atemporales, pueden usarse prácticamente con todo lo que hay en tu armario. Desde camisas hasta crop tops, blazers o gabardinas, no existe una prenda más versátil que un buen par de pantalones de mezclilla.

Formas diferentes de usar tus jeans negros

Skinny jeans

En los últimos años, los 'skinny jeans' han sido los más solicitados en las tiendas de ropa, pues son los más sexys y que versátiles para pasar de un look de día a uno de noche; sin embargo, no favorecen a todos los tipos de cuerpo y pueden llegar a ser incómodos, ya que la mezclilla no permite mucha movilidad. Especialmente en una prenda tan ceñida al cuerpo.

Estos pantalones son ajustados al cuerpo y permiten resaltar tus curvas - Pinterest

Con botas largas

Una forma fácil de combinar tus botas para lucir una silueta más alargada es con skinny jeans a la cintura del mismo color que tu calzado, así crearás un efecto de piernas más largas y por lo tanto parecerás más alta. Si temes que tus botas te resten centímetros de estatura, usa el mismo color en tus pantalones o leggings para evitar 'cortar' tu pierna con un contraste evidente.

Si temes que tus botas te resten centímetros de estatura, usa el mismo color en tus pantalones o leggings para evitar "cortar" tu pierna con un contraste evidente. - Pinterest

Pantalones rectos

Los pantalones rectos son ajustados en la cintura y rectos en las piernas, lo que significa que nos dan mayor movilidad que los 'skinny'. Además de que por dibujar una línea recta hacen que las piernas parezcan más largas. Lo mejor es que por usarse con el tiro alto, no tienes que preocuparte por mostrar tu abdomen y puedes combinarlo con tops cortos.

Los pantalones rectos son ajustados en la cintura y rectos en las piernas, lo que significa que nos dan mayor movilidad que los "skinny". - Pinterest

Con blazer y tenis

La combinación tenis y jeans es un clásico que no puede fallar, sin embargo si quieres lucir más arreglada, puedes llevar un blazer o un abrigo estampado sobre tu look, acompañarlo de tu bolsa preferida y accesorios. Este es un look ideal para un atuendo formal casual, que además puede pasar de día a noche sin esfuerzo.

Este es un look ideal para un atuendo formal casual, que además puede pasar de día a noche sin esfuerzo. - Pinterest

Cargo jeans

Los jeans cargo son un diseño de inspiración militar que surgió a partir de los pantalones usados por el ejército británico. Sin embargo actualmente se ha convertido en una de las prendas favoritas de quienes aman la comodidad de los pantalones holgados. Este año, hemos visto un resurgimiento de esta tendencia, con diferentes modelos que se han apoderado del guardarropa de las celebridades e influencers mejor vestidas.

Este año, hemos visto un resurgimiento de esta tendencia, con diferentes modelos que se han apoderado del guardarropa de las celebridades e influencers mejor vestidas. - Pinterest

