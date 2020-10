Efectos de colores fantasía en cabello oscuro que serán tendencia esta temporada

Esta temporada los colores fantasía no desaparecerán, si bien la tendencia apunta a apegarse a los tonos y efectos más naturales y sutiles en el pelo, los colores fantasía seguirán presentes durante el otoño e invierno listos para transformar tu apariencia. No importa si buscas arriesgarte con algo permanente o más temporal, ya que existen diversas técnicas que pueden ayudarte a conseguir el look que deseas. A continuación te decimos cuáles serán los efectos de colores fantasía en cabello oscuro que reinarán esta temporada.

Las técnicas de efectos de color en tonos fantasía han ganado gran popularidad en los últimos meses del 2020, pues personalidades como Billie Eilish y Dua Lipa las han adoptado como parte de su imagen y se han convertido en un distintivo de las chicas más rebeldes y arriesgadas. La temporada invernal no será la excepción, ya que puedes dar inicio a un nuevo ciclo con un estilo alternativo. Este año, los tonos más cálidos y los contrastes evidentes serán los más populares para darle vida a tu cabello. Descubre cómo llevarlos para transformar tu look.

Efectos de colores fantasía en cabello oscuro

Neon Sunset

Esta nueva técnica creada por la colorista Alix Maya, combina diferentes tonos cálidos: rojos, rosas y amarillos, para recrear los tonos de la puesta de Sol en tu cabello. Este efecto es ideal para las chicas que aman el color y no les importan poner un poco de trabajo par mantener su apariencia brillante. Se recomienda cuidar tu cabello con tratamientos especiales para evitar que se debilite durante la decoloración.

colores fantasia de cabello: Este efecto es ideal para las chicas que aman el color y no les importan poner un poco de trabajo par mantener su apariencia brillante. - Pinterest

Cabello bicolor

Esta tendencia la comenzamos a ver en famosas como Dua Lipa a principios de año, y se trata de tonos contrastantes en el cabello. La combinación de tonos diferentes como rubios y negro en deferentes secciones para crear un efecto de contour. Los más claros van cerca del rostro y en el cabello de parte superior, mientras que los oscuros van por debajo para dar un efecto de densidad en el pelo.

Los más claros van cerca del rostro y en el cabello de parte superior, mientras que los oscuros van por debajo. - Pinterest

Smokey

Los efectos "smokey", se logran combinando una base oscura con efectos degradados en colores fantasía cenizos. En esta temporada, los tonos violeta y rosa serán uno de los looks más codiciados, para conseguirlo se usan tonos cenizos y el cabello debe pasar por un proceso de decoloración profunda. Por esta razón se recomienda cuidar el cabello con tratamientos para evitar que se maltrate demasiado.

En esta temporada, los tonos violeta y rosa serán uno de los looks más codiciados, - Pinterest

Contraste evidente

Este año los contrastes serán muy evidentes, ya que una de las tendencias más fuertes serán las puntas de color que trasformen el look de manera sutil e incluso temporal, ya que puede durar hasta que el cabello crezca lo suficiente para cortar la parte teñida. Los tonos pueden ir desde los tonos románticos como el rosa y el violeta o los más llamativos como verde o naranja.

Este año los contrastes serán muy evidentes, ya que una de las tendencias más fuertes serán las puntas de color que trasformen el look de manera sutil.. - Pinterest

Cabello color blackberry

Los colores fantasía siguen en tendencia y ahora es el ultra violeta el color del momento, el protagonista del sexy efecto de color que será el protagonista de esta temporada. Para conseguirlo primero se realiza una decoloración de balayage, las mechas que se decoloran serán las que se cubran después de morado, debido a que parte de la técnica de balayage no requiere de mucho mantenimiento y se pude retocar desde casa con ayuda de tinte no permanente.

Blackberry hair: Los colores fantasía siguen en tendencia y ahora es el ultra violeta el color del momento, el protagonista del sexy efecto de color que será el protagonista de esta temporada. - Instagram

