Guía de estilo para mujeres curvy: aprende a vestirte para lucir elegante y a la moda

No hay nada que luzca mejor en cualquier talla que la confianza en ti misma. Si eres una mujer curvy amante de la moda, tu silueta no es impedimento para verte elegante y presumir tus atributos.

Hay muchas influencers con cuerpos reales y modelos que nos han empoderado a aceptarnos en nuestra propia piel, tu apariencia se puede repotenciar con algunas claves que toman en cuenta aquello que te favorece o no.

Reglas básicas de moda para una chica curvy

Antes de entrar de lleno con aquello que te hará ver irresistible, hay una serie de consejos que te ayudarán a aumentar este efecto. ¿A qué nos referimos? A utilizar las tallas adecuadas, por ejemplo.

Cuando descubres aquella que te calza bien (y no es la típica "una menos por si adelgazo" o que quede ceñida para que dure más la prenda), esta evita que se formen rollitos en áreas desafortunadas.

Escoge tus tallas correctas, ni muy ajustadas ni muy anchas y juega con las prendas básicas. - Pinterest Caralyn Mirand Kouch

De igual manera, analiza tu cuerpo para saber cuales áreas conviene más resaltar, sepas cómo son tus proporciones, dónde están las zonas con mayor volumen, entre otros, ya que te ayudará a escoger concienzudamente las mejores prendas.

Lo que SÍ debes hacer

El punto de partida es el que aplica a cualquier fashionista de la faz terrestre: construye tu armario con básicos usando una regla de 80% de prendas clásicas atemporales y 20% tendencias.

Una camisa blanca; un blazer elegante; un vestido corto, largo, con estilo wrap o asimétricos; falda midi holgadas, de tubo o de línea A; jeans de corte recto y de talle alto, básicos y sin apliques; camisetas sencillas y tops femeninos, son los que no pueden faltar según Diario Femenino.

Si tienes dudas sobre los colores o estampados lo más importante que debes saber es que en las combinaciones debes buscar mantener el balance entre color en la parte superior y neutros en el inferior, o viceversa.

Nada mejor que un vestido wrap para las chicas curvy con buen busto para acentuar su cintura. - Pinterest Adelgazar en casa

De igual manera, las rayas verticales te ayudan a alargar la silueta y los estampados pequeños van mejor con tu tipo de cuerpo además que son muy femeninos.

Entre los escotes que mejor te van destacan los cuellos en V, que hacen ver tu torso más largo. Asimismo, debes manejar la tendencia oversize con cuidado ya que si las prendas son muy anchas, tus curvas no resaltarán en lo absoluto.

En cuanto al calzado, los tacones o sandalias de punta son mega recomendados pues alargan tus piernas. En el mismo sentido, las sandalias de tacón también están para ayudarte en esta misión ya que te hacen ver más estilizada

Utiliza SIEMPRE tus vaqueros con el dobladillo o el largo por encima del tobillo puesto que así podrás lucir más larga visualmente y por supuesto, a la moda.

Pantalones hasta los tobillos, colores neutros y proporciones equilibradas: elementos infalibles en tu look. - Pinterest Tizkka

Lo que NO debes hacer

Para las chicas curvy el ideal siempre es acentuar la cintura y reducir el volumen, así que aléjate de tendencias de moda como el estilo layering (colocar muchas capas de ropa: camisetas, chalecos, blazers, etc, en un mismo outfit) porque generan este efecto.

De igual manera, la misma fuente recomienda evitar las prendas que tengan volantes o excesivos vuelos, especialmente en zonas claves como las caderas o el escote; shorts ajustados y las hombreras, que este 2020 regresaron desde los ochenta.

Si vas a usar estampados o colores, mantén la zona contraria en básicos y neutros. - Pinterest Ashley Parke

No mezcles demasiados colores en un mismo look (recuerda siempre el balance), pero eso sí, no lo lleves al extremo vistiendo exclusivamente de negro, el tono por excelencia para disimular y lucir elegante, puesto que los vivos son muy halagadores.

Del mismo modo, recuerda que las rayas horizontales solo agregan volumen, más aún si son gruesas, mientras que los 'prints' muy grandes colocarán la atención en los lugares donde no la queremos.

