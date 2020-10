Trucos para pegar tus pestañas postizas con éxito y que luzcan naturales

Sabes que eres casi una artista del maquillaje consagrada cuando logras pegar sin problemas tus pestañas postizas, pero ¿cómo hacerlo?

Para las novatas, este puede ser un quebradero de cabeza ya que requiere mucha paciencia y sentido del detalle para dar con el punto exacto donde deberás colocarlas, sin embargo, no es nada del otro mundo cuando le coges el truco.

Tener pestañas abundantes y hermosas es posible solo aprendiendo a aplicar las postizas. - Pexels

Pegar pestañas postizas como una experta

Esto es lo último que aprenden las amantes del maquillaje puesto que es posible armar looks fabulosos sin necesidad de ellas, no obstante, no tiene el mismo efecto que cuando las incorporas puesto que resaltan tu mirada.

De hecho, lo recomendable es que no las lleves todos los días para no debilitar las naturales, optando por ellas en eventos especiales. Si quieres hacerlo cotidiano, es preferible que te inclines por las extensiones de pestañas.

Primer paso

Utiliza un rizador para darle forma a tus pestañas naturales antes de aplicar el par de tu preferencia debido a que esto permitirá que las postizas se peguen de mejor manera.

Sácalas de su estuche con delicadeza y con los dedos dales un poco de forma para que mantengan la curvatura perfecta.

Las pestañas naturales primero deben rizarse para que las postizas tengan mejor curvatura. - Pinterest

Segundo paso

A continuación deberás medir el largo de tus pestañas con el de tu ojo, para comprobar que no se excede. Este paso es BÁSICO y por nada del mundo deberás saltarlo.

Si lo haces, no solo las pestañas no calzarán bien sino que se verán poco naturales ya que la banda se notará. Si descubres que son más largas, córtalas delicadamente con una tijera, siempre por el lado externo, nunca por la parte del lagrimal.

En este lado tienen pelos más cortos y finos, así que cerciórate de estar retirando en el sitio correcto para no dañarlas irreparablemente.

Para medirlas lo único que debes hacer es colocarlas sin pega sobre tu ojo y comprobar hasta dónde se extienden. Deja un margen de separación entre el propio lagrimal y donde las vas a fijar.

Tercer paso

En este punto es cuando comienza la acción, pero no te asustes. Toma las pestañas postizas con tus dedos o una pinza para mayor precisión, y aplica suficiente cantidad de pega especial sobre ellas.

Es importante que no te excedas para que no se note sobre tu sombras de ojos y que escojas, preferiblemente, aquella transparente por encima de las que son de color. Tampoco es bueno que sea muy poco, porque no durarán las horas que necesitas.

Después que apliques la pega debes esperar entre 20 y 30 segundos para proceder a pegar las pestañas sobre la línea natural de las tuyas, porque si lo haces antes, no tomará contextura y quedará demasiado líquido, ocasionando el desastre.

Las pestañas postizas son el mejor adorno para tu maquillaje. - Pexels

Cuarto paso

Es momento de situar la tira de las pestañas encima de tus ojos. Hazlo primero por la parte central y luego enfocate en los extremos.

Recuerda la mínima separación del lagrimal para que no te moleste abrir los ojos y hacerlo lo más pegado posible de donde están las naturales, para que el efecto sea sorprendente.

Cuando ya estén fijadas, delicadamente levántalas con los dedos para que tomen forma hacia arriba y no te hagan ver con la mirada caída.

Utliza rímel para combinar tus pestañas naturales con las postizas. - Freepik

Quinto paso

Ahora que has superado la etapa de fuego, viene lo más simple: mezclar tus pestañas naturales con las postizas gracias al rímel. Antes puedes intentar utilizar tus propios dedos o uñas para combinarlas.

Sella con la máscara, lo que le dará un mejor acabado y se verán más naturales y gruesas, algo especialmente recomedando si las tienes finas o escasas.

Recuerda disimular la tira de las artificiales con un fino delineado y disfruta de una mirada irresistible.

