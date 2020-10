Una prenda, 10 estilos: cómo combinar una camisa blanca para lucir siempre diferente

Una camisa blanca es un complemento básico que no puede faltar en el guardarropa. Esto se debe a que es una prenda tan versátil que puede ser empleada en looks casuales y formales por igual con tan sólo cambiar los accesorios y la forma en que se lleva. Si necesitas ideas para crear nuevos outfits con ropa que ya tienes en tu closet.

La camisa blanca, es la preferida de expertas en moda, como Carolina Herrera, quien alguna vez declaró

"Uso una camisa blanca como una manta de seguridad, siempre luce bien sin importar la situación, yo tengo diferentes estilos para distintos outfits."

Y es que puede combinarse con una falda larga para un evento formal, o con jeans para un look más casual. La única regla al momento de usarla, es que siempre debe lucir limpia y sin arrugas para lograr el efecto de pulcritud en cada atuendo. A continuación te enseñamos cómo usar una camisa de formas diferentes para cada ocasión.

Cómo usar una camisa blanca de 10 formas diferentes

Look de noche

Una camisa blanca puede ser la pieza clave en un look casual de noche, ya sea para una reunión o una cita. Para cambiar su apariencia, sólo tienes que colocar encima un top de la misma tonalidad que tu pantalón y agregar tus botines o botas favoritas. También, puedes complementarlo con una chamarra de piel para protegerte de las bajas temperaturas.

Outfit formal y cómodo

Para ir a la oficina y armar un atuendo de todos los días que te permita lucir profesional y cómoda a la vez, combina tu camisa blanca con un pantalón de color neutro. Para asegurarte de lucir una figura estilizada, elige un corte recto o acampanado a la cintura y complementa tu look con tacones o flats.

Look casual de día

Para cambiar la apariencia de tu camisa, existen muchas formas de usarla además de la manera tradicional. Puedes crear un look off the shoulder abotonando el tercer hojal de tu prenda a la altura de tu pecho y acomodando el cuello por debajo de los hombros. Este truco es perfecto para realizarse con una camisa de talla más grande que la tuya o incluso puedes emplearlo para reutilizar una camisa masculina.

Puedes combinarla con pantalones de mezclilla, leggings o shorts y tenis o tus tacones preferidos.

Overzised

Si amas los estilos modernos y cómodos, entonces necesitas una camisa amplia, puedes adquirir una de talla más grande que la tuya o reciclar una camisa de hombre. Puedes usarla sobre shorts de ciclista o leggings para un look relajado y orginal que te permite moverte sin perder el estilo.

Como vestido

Una camisa larga puede ser también un vestido cómodo y simple que combina con cualquier accesorio. Sólo debes clocarlo sobre shorts de ciclista color blanco y agregar un cinturón. Puedes complementarlo con un blazer, tu bolsa preferida y zapatos cómodos.

Debajo de un vestido

Esta temporada de frío, dale un giro a tu vestido primaveral, al combinarlo con una camisa blanca por debajo. Además de protegerte de las bajas temperaturas, te ayudará a lucir un look mucho más original y sofisticado, especialmente si se trata de un vestido de color brillante.

Anudada

Cambia la apariencia de tu camisa blanca al usarla con un nudo a la altura de la cintura, si vas a acompañarla de pantalones de tiro alto, o a la altura del pecho, su buscas un escote más pronunciado. Esta técnica puede servirte para complementar un look casual en pocos minutos.

Debajo de un chaleco

Los chalecos tejidos, serán una de las tendencias más populares de la temporada otoño-invierno. Puedes darle una apariencia moderna y elegante al combinarlo con una camisa blanca por debajo y tus accesorios preferidos. Este look te mantendrá caliente y cómoda todo el día.

Con jeans y tenis

Una de las ventajas de la camisa blanca es que puede ser tan formal o casual como lo desees. Para un look relajado, combínala con jeans y tenis blancos. Este look sencillo puede ser la clave cuando no sepas qué ponerte.

Con falda midi

La combinación de camisa con falda midi es un clásico que no puede fallar. La falda por encima del tobillo es otra de las prendas que toda mujer debe tener en su closet, ya que es tan apropiada para ir a trabajar com para asistir a un evento de noche. Combinarla es muy sencillo, solo necesitas una camisa, zapatos de tacón y estarás lista para cualquier ocasión.

