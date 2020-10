10 piezas clave que debes comprar aprovechando las ofertas del Buen Fin

Si durante la cuarentena estuviste pensando en renovar tu guardarropa con nuevas prendas que reflejen tu personalidad, esta es la oportunidad perfecta, ya que estamos a tan sólo unos días del Buen Fin. A continuación te decimos cómo aprovechar las rebajas para comprar prendas que te sirvan durante todo el año y que no pasarán de moda. De esta manera podrás sacarle el mayor provecho a tus compras.

Las prendas que no debes dejar pasar en el Buen Fin

Jeans

Los jeans son una de las prendas más versátiles y atemporales que puedas tener. Si planeas aprovechar las rebajas, te recomendamos invertir en un buen par de jean con los que te sientas cómoda y que puedas combinar con prendas formales y casuales por igual. Este año, las tendencias indican que dejaremos de lado los skinny jeans, para dar paso a los cortes rectos y acampanados.

Los jeans son una prenda atemporal que puedes usar para atuendos formales o casuales por igual. - Mango

Combat boots

Las combat boots son una de las tendencias imperdibles de la temporada otoño-invierno. Lo mejor, es que además de ser cómodas, puedes combinarlas con pantalones, faldas o vestidos, lo que las convierte en el calzado más versátil.

Las combat boots son una de las tenddencias imperdibles de la temporada otoño-invierno. puedes usarlas con vestidos, faldas o pantalones. - Mango

Falda plisada

Este invierno la falda plisada regresará como una de las tendencias más importantes, así que si no tienes una es momento de aprovechar las rebajas para conseguirla. Puedes explotarla al máximo combinándola con tus tenis favoritos para un look casual, o con tacones y una camisa para un look formal.

Puedes explotarla al máximo combinándola con tus tenis favoritos para un look casual - Zara

Vestido negro

A lo largo de la historia, personalidades como Audrey Hepburn y la princesa Diana han marcado algunos de los momentos más importantes de su vida y su carrera usando un mini vestido negro. La versatilidad de este diseño, permite que sea ideal para un evento de día o de noche, favoreciendo siempre a quien lo usa, ya que el color negro, además de ser sinónimo de elegancia, es también sensual y sobrio a la vez.

La versatilidad de este diseño, permite que sea ideal para un evento de día o de noche. - Zara

Camisa blanca

La camisa blanca, es una de las prendas que no puede faltar en el closet de toda mujer. Es tan versátil, que puede combinarse con una falda larga para un evento formal, o con jeans para un look más casual. Esta prenda siempre deben lucir limpia y sin arrugas para lograr el efecto de pulcritud en cada atuendo.

La camisa blanca, es una de las prendas que no puede faltar en el closet de toda mujer. - Zara

Pantalón recto negro

Los pantalones rectos son ajustados en la cintura y rectos en las piernas, lo que significa que nos dan mayor movilidad, además de que por dibujar una línea recta hacen que las piernas parezcan más largas. Lo mejor es que por usarse con el tiro alto, no tienes que preocuparte por mostrar tu abdomen y puedes combinarlo con tops cortos.

Los pantalones rectos son ajustados en la cintura y rectos en las piernas. - Zara

Camisa de piel

Durante la temporada invernal, las prendas de efecto piel serán las más deseadas. Puedes adelantarte a esta tendencia comprando una camisa de piel o vinil en un color neutro para protegerte del frío en los siguientes meses sin perder el estilo.

Durante la temporada invernal, las prendas de efecto piel serán las más deseadas. - Mango

Tela metálica

Una blusa o vestido de tela metálica, será la prenda que te salve durante los compromisos de fin de año. Además de ser una de las tendencias más fuertes de la temporada, te ayuda a lucir más arreglada y glamorosa al instante.

Además de ser una de las tendencias más fuertes de la temporada, te ayuda a lucir más arreglada y glamorosa al instante. - Zara

Zapatos con cadena

Esta temporada, el calzado se transforma para acompañarse cadenas que complementan tu look como accesorios para tus tobillos y pies. Existe una variedad de modelos diferentes de los que puedes elegir y decidir cómo quieres llevarlos cada día, con o sin cadena.

Esta temporada, el calzado se transforma para acompañarse cadenas que complementan tu look como accesorios para tus tobillos y pies. - Zara

Estampado a cuadros

El estampado a cuadros es un clásico que no pasa de moda y transforma tu look de uno sencillo a uno increíble. Puedes usarlo también para conseguir una silueta más armónica, llevando el estampado en la parte del cuerpo a la que deseas dar volumen.

El estampado a cuadros es un clásico que no pasa de moda y transforma tu look - Mango

