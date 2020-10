Cortes de cabello modernos para mujeres de 30 años

Los meses de confinamiento han marcado un antes y un después en la relación con nuestro cabello. El alejarnos de los salones de belleza ha provocado que muchas deseen recibir el fin de año con un cambio de look radical, que no solo les ayude a adaptarse a la nueva normalidad, sino que también pueda servir como un estilo de transición entre una temporada y otra.

Si estás buscando un nuevo look para recibir los últimos meses del año luciendo completamente renovada, debes conocer los nuevos cortes de cabello modernos que serán tendencia y te ayudarán a sacarle provecho a la textura de tu pelo. No importa si estás buscando un look más profesional o más fresco, ya que las tendencias de esta temporada traen consigo diversas técnicas que pueden adaptarse a la personalidad y rasgos físicos de cada una. A continuación te decimos cuáles son los estilos que más favorecen a las mujeres de 30 años, y cómo llevarlos de acuerdo con las necesidades de tu cabello para conseguir el look que deseas.

Cortes de cabello modernos que dominarán el fin de año

Capas largas

Si buscar darle movimiento a tu cabello largo, puedes agregar capas largas. Los expertos recomiendan que en el caso de los rostros redondos, las capas siempre empiecen por debajo de la mandíbula para evitar crear volumen a los lados y lograr un efecto alargado.

Shaggy Mullet

El shaggy mullet es ideal para el cabello rizado u ondulado. Las chicas que quieren mantener la textura de su cabello y a la vez llevar un corte pulido que enmarque su rostro amarán este estilo. Se lleva en capas marcadas especiales para este tipo de cabello y con flequillo dejando el largo por arriba de los hombros.

Corte asimétrico

Los cortes asimétricos brindan una apariencia más juvenil y moderna a quien lo lleva. Se consigue recortando más la parte posterior y dejar la parte frontal más larga, para crear una linea diagonal de perfil. Este estilo puede ser tan marcado o tan sutil como se desee y puede llevarse justo por debajo de la mandíbula o por encima de los hombros.

Cabello corto rizado

Si tu cabello es muy lacio, cambia su apariencia con un corte por encima de los hombros y agrega capas en las puntas. También puedes pedir un corte degrafilado para darle más volumen y textura a tu cabello. Así resaltarás más tus pómulos y barbilla. Procura también peinarlo de lado para crear un efecto de rostro más alargado.

Bob degrafilado

Los cortes degrafilados son ideales para las chicas con cabello lacio, ya que agregan textura y movimiento al cabello. Si buscas un cambio de look, decídete por un Lob a la altura de los hombros con capas degrafiladas. Una de las ventajas de este corte, es que no tienes que preocuparte por peinarlo todos los días, ya que pueden llevarse al natural sin parecer desalineada.

