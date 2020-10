Looks formales y cómodos que las chicas prácticas amarán

Existen muchas posibilidades para crear un outfit al momento de ir al trabajo. Aunque las prendas siempre deben ser formales, puedes agregar un toque de creatividad con la combinación de colores y estilos, sin perder la seriedad. Si aún no tienes listo tu outfit de viernes para la oficina, a continuación te damos algunas ideas para que puedas combinar tu ropa en un look casual súper cómodo y serio a la vez, con que podrás pasar fácilmente del trabajo a una salida con amigos. A continuación te decimos cuáles son las mezclas que no pueden fallar para sentirte segura y cómoda sin dejar de lucir profesional.

Vestido Satinado

Los vestidos satinados son la opción más sexy de la temporada. Lo mejor es que ahora la veremos en más modelos de día que incluso puedes llevar a la oficina si se combinan con un blazer. De esta forma puedes pasar de un look de día a uno de noche rápidamente. Los diseños de tirantes son ideales para las chicas más delgadas, mientras que las chicas curvy puedes sentirse más cómodas con un modelo de manga corta.

Looks formales y cómodos: vestido largo sarinado con botines y blazer para un look casual de viernes - Pinterest

Pantalones ajustados a la cintura

Una forma fácil de combinar tus botas para lucir una silueta más alargada es con skinny jeans a la cintura del mismo color que tu calzado, así crearás un efecto de piernas más largas y por lo tanto parecerás más alta. Si temes que tus botas te resten centímetros de estatura, usa el mismo color en tus pantalones o leggings para evitar 'cortar' tu pierna con un contraste evidente.

Si temes que tus botas te resten centímetros de estatura, usa el mismo color en tus pantalones o leggings para evitar "cortar" tu pierna con un contraste evidente. - Pinterest

Botines con plataforma

Si quieres ganar un par de centímetros sin que tus pies tengan que sufrir, anímate conseguir unos botines de plataforma, que además de brindarte altura, te ayudan a tener un look más moderno y sexy. Puedes combinarlos con pantalones o faldas.

Puedes combinarlos con pantalones o faldas y un blazer para ir a trabajar. - Pinterest

Con jeans y tenis

La combinación tenis y jeans es un clásico que no puede fallar, sin embargo si quieres lucir más arreglada, puedes llevar un blazer o un abrigo estampado sobre tu look, acompañarlo de tu bolsa preferida y accesorios. Este es un look ideal para un atuendo formal casual, que además puede pasar de día a noche sin esfuerzo.

Este es un look ideal para un atuendo formal casual, que además puede pasar de día a noche sin esfuerzo. - Pinterest

Tenis y falda

No importa cuál sea tu estilo, existen combinaciones en la moda que no pueden fallar como es el caso de los outfits con tenis y falda, que además de ser muy cómodos te permiten lucir femenina y arreglada en todo momento. Este invierno la falda plisada fue una de las tendencias más importantes, así que si tienes una, puedes explotarla al máximo combinándola con tus tenis favoritos y un suéter.

Este invierno la falda plisada fue una de las tendencias más importantes, así que si tienes una, puedes explotarla al máximo combinándola con tus tenis favoritos y un suéter. - Pinterest

