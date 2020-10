Estilos de pantalones que acentúan la cintura y estilizan tu silueta

Los pantalones son una de las prendas más cómodas y prácticas que puedes tener en tu closet. Esto se debe a que nunca pasan de moda y con ellos puedes crear outfits casuales y formales dependiendo de la ocasión. Para que puedas sacarle el mayor provecho a tu ropa, realizamos una guía que te ayudará a elegir los pantalones que estilizan tu figura.

Los jeans son una parte esencial de cualquier guardarropa por su versatilidad y comodidad. Aunque son un básico que se ha mantenido a través de los años, han evolucionado con nuevos cortes y diseños que se adaptan a cada temporada y nueva tendencia que aparece año con año. Esta vez la tendencia de jeans que hará que tus piernas se vean más largas y tu cintura luzca más pequeña son los pantalones rectos, a continuación te decimos cómo llevarlos.

Los pantalones que las expertas en moda no dejan de usar

En los últimos años, los 'skinny jeans' han sido los más solicitados en las tiendas de ropa, pues son los más sexys y que versátiles para pasar de un look de día a uno de noche; sin embargo, no favorecen a todos los tipos de cuerpo y pueden llegar a ser incómodos, ya que la mezclilla no permite mucha movilidad. Especialmente en una prenda tan ceñida al cuerpo. Esta temporada al fin nos despediremos de este modelo y llevaremos un corte mucho más cómodo: los pantalones rectos.

el estilo de pantalones que nunca pasa de moda y luce bien a cualquier edad - Pinterest

Los pantalones rectos son ajustados en la cintura y rectos en las piernas, lo que significa que nos dan mayor movilidad que los 'skinny'. Además de que por dibujar una línea recta hacen que las piernas parezcan más largas. Lo mejor es que por usarse con el tiro alto, no tienes que preocuparte por mostrar tu abdomen y puedes combinarlo con tops cortos.

Otra ventaja de esta tendencia es que puedes llevarla a la oficina o en una salida con amigas. Para trabajar, basta con combinarlos con una blusa, tacones y un blazer y para un look casual puedes usar un crop top y tenis.

los pantalones rectos a la cintura ayudan a alargar tus piernas y estilizar tu figura - Agencias

En cuanto a los diseños que no te debes perder esta temporada, existen diferentes estilos para cada personalidad, sin embargo el modelo que ha conquistado a las amantes de la moda son los pantalones metálicos.

Si bien hemos visto que las tendencias de belleza se inclinan hacia los looks más llamativos, el mundo de la moda no se queda atrás, ya que además de revelarse que el color del año es uno de los más brillantes y hermosos, este también será el momento de los metálicos, especialmente en los pantalones.

Y es que los tonos metálicos son la mejor forma de transformar un look con un giro audaz y único, lo mejor es que al llevarlos lejos del rostro es más fácil que todas podamos usarlos sin importar el tono de nuestra piel.

pantalones plateados: la tendencia más deseada por las amantes de la moda durante la temporada otoño-invierno 2020 - Instagram

Por otro lado, dependiendo del color que elijas, puedes combinarlos con varias piezas que ya tienes en tu closet. Si no sabes cuál elegir, te recomendamos los plateados, ya que puedes combinarlo con prendas de casi cualquier color manteniendo una apariencia elegante.

Incluso si quieres verte más alta, este color de pantalones también puede ayudarte, siempre y cuando sean de tiro alto y rectos o acampanados, sin embargo las mujeres con caderas anchas deben tener cuidado al usarlos, ya que al tratarse de una prenda que refleja la luz puede hacer que esta parte se convierta en el centro de atención, por lo que se recomienda que la lleven con blazers o abrigos de colores oscuros.

Te recomendamos en video:

Más de este tema: