Los mejores looks de Halloween creados con la paleta de Hocus Pocus

Incluso si la situación actual no permite realizar fiestas de Halloween, puedes aprovechar esta ocasión para festejar desde casa con un look que saque tu lado más oscuro y macabro, e incluso para presumir tus habilidades en este arte a través de redes sociales.

Con esta colección también puede lograrse un look natural para el resto del año, ya que sus colores oscuros son ideales para un smokey eye. - Instagram

No importa si prefieres hacer una transformación completa de un personaje o sólo realizar una versión más oscura y dramática de un look normal, seguro encontrarás la inspiración que necesitas en las fotos y videos de estas talentosas mujeres.

Este look inspirado en "The Nightmare Before Christmas" muestra el lado más divertido y colorido del Halloween. - Instagram