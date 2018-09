5 peinados fáciles con trenzas para cuando no sabes qué hacer con tu cabello

Hay días en que nuestro cabello no luce como quisiéramos y no contamos con el tiempo para peinarlo con herramientas de calor o simplemente no queremos dañarlo, para esos momentos existen algunos peinados fáciles con trenzas que harán que tu cabello luzca increíble sin invertirle mucho tiempo. A continuación te damos algunas ideas que puedes usar para trenzar tu cabello de manera sencilla.

Trenza de pescado (de dos gajos)

Solo tienes que dividir tu cabello en dos secciones iguales y tomar un mechón de un lado en la parte superior y pasarlo a al lado opuesto por la parte de abajo y repetir este paso hasta terminar la trenza, para hacer dos trenzas se realiza la misma técnica dividiendo primero el cabello por la mitad.

Trenzas en cabello suelto

Para un look bohemio puedes hacer algunas trenzas en tu cabello suelto, puedes variar el grosor y la técnica.

Chongo con trenza al revés

Aunque puede sonar complicado, es más fácil de lo que parece, solo necesitas echar tu cabello hacia enfrente y trenzarlo como si se tratara de una trenza francesa normal, cuando alcances la altura que deseas, puedes torcer el resto del cabello para crear un chongo.

Trenzas francesas

Puedes tomar la técnica de trenza francesa y hacer varias dividiendo tu cabello en secciones, al final puedes unirlas en una cola de caballo.

Trenza alemana lateral

La trenza alemana es más sencilla de lo que parece y el resultado es muy original, solo tienes que seguir estos sencillos pasos.

