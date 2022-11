“Violento e innecesario”: piden no difundir el video con el cuerpo de Ariadna Fernanda

Salir a divertirse en México, no tendría que terminar en desaparición y mucho menos en el último día de tu vida. Lamentablemente no es así, ya que Ariadna Fernanda López Díaz, una joven que salió el 30 de octubre a una reunión con amigos, no pudo regresar a casa .

Este fallecimiento ha dejado su rastro en varias redes sociales, pues internautas han comparado su caso con el de Debanhi Escobar, la joven que fue hallada fallecida a tan solo unos metros de donde se le vio por última vez y a la que supuestamente sus amigas dejaron irse sola de una fiesta.

Pero eso no es lo único que aparentemente podría unir a ambos casos, sino que diferentes usuarios de redes sociales se han pronunciado en contra de los medios de comunicación, al difundir sin ningún respeto, el video donde aparece Rautel “N” cargando el cuerpo de Ariadna Fernanda.

Y es que, al compartir estas imágenes que en pocos minutos fueron virales, se está cayendo en “juego” donde se está revictimizando y desacreditando la imagen de la joven de 27 años, quien solo salió de casa a pasar un rato ameno con sus amigos, sin saber que sería encontrada sin vida debajo de un puente en Tepoztlán, Morelos.

En Twitter los usuarios, los usuarios están tachando de innecesario y violento para la familia de la joven este video que se hizo del dominio publico, una joven que usar el nombre de @Gabmartivel, quien se identifica como ex locutora de radio, expresó lo siguiente:

“¿No les parece horrible que los medios y la gente anden difundiendo el video del hombre este cargando un cadáver?”. Y de ahí, se desglosan más comentarios donde es notable el enojo e indignación de las personas como otro de los usuarios, quien aseguró que: “No solo es horrible, es un delito y viola el debido proceso, un buen abogado lo chispa del bote de volada, usando esas pruebas”.

Pese a esto, las redes también se han dividido pues otras personas asegura que “es espantoso, pero dadas las “conexiones” políticas y económicas del feminicida, era una de las formas de dejarlo sin contactos, con este video se le acabó el “yo no fui” y “todo es un complot” y no le quedo de otra que entregarse” .

¿Qué ocurrió el último día con vida de Ariadna Fernanda?

Esto debido a que han circulado por todos los medios, los fragmentos de las cámaras de vigilancia, donde se puede ver que un hombre, presuntamente Rautel “N”, va cargando desde la salida de su departamento hasta el estacionamiento, el cuerpo de la joven.

En un resumen de este caso, N-Más compartió una línea del tiempo con el recuerto de los distintos lugares donde estuvo Ariadna Fernanda con sus “amigos”, Vanessa “N” y Rautel “N”, sus presuntos feminicidas.

En un primer cuadro, se puede observar que al rededor de las 16:18 horas del domingo 30 de octubre Rautel y su novia Vanessa ingresaron al restaurante Fisher’s, de la Glorieta de Cibeles, en la ciudad de México.

A las 18:02, Ariadna Fernanda llegó a la recepción del restaurante y dos minutos después saluda a Vanessa y a Rautel. Casi una hora después, a las 19:06, el grupo de amigos sale del restaurante y tres minutos después abordan un vehículo negro.

Ya eran las 19:13, cuando a bordo de esa camioneta negra llegaron al departamento de Rautel, ubicado en Campeche 175, en la colonia Roma Sur. Meintras que, a las 19:17, las cámaras de seguridad captan a Ariadna y Vanessa descender del elevador.

A las 19:45, el resto de los invitados abandonan el domicilio y de este grupo de amigos, sólo Ariadna, Vanessa y Rautel habrían quedado al interior del departamento. Sin embargo, es hasta las 11:26 del día siguiente, que las cámaras del estacionamiento registraron cómo Rautel sale cargando en hombros el cuerpo inerte de una mujer.

Finalmente, a las 11:28, Rautel cruza el estacionamiento con el cuerpo, en el que se aprecia la misma vestimenta y tenis que traía Ariadna al momento de su desaparición y lo sube a su camioneta y sale del lugar.