Ariadna Fernanda salió de casa y nunca regresó: usuarios comparan su caso con el de Debanhi

Salir a divertirse no tendría que terminar en desaparición y mucho menos en el último día de tu vida. Lamentablemente en México no es así, ya que Ariadna Fernanda López Díaz, una joven que salió el 30 de octubre a una reunión con amigos, no pudo volver a casa.

Este fallecimiento ha hecho eco en varias redes sociales, pues internautas han comparado su caso con el de Debanhi Escobar, la joven que fue hallada fallecida a tan solo unos metros de donde se le vio por última vez con vida y a la que supuestamente sus amigas dejaron irse sola de una fiesta.

#REPORTE | El lugar donde fue abandonado el cuerpo de Ariadna Fernanda, originaria de la CdMx y localizado este lunes, es un espacio abierto a 25 metros de la cinta asfáltica. Hay evidencias de que es un espacio utilizado… VIDEO COMPLETO: https://t.co/FetkZnD8K1 pic.twitter.com/KdbGxFYhgm — David Monroy (@DavidMonroyMx) November 3, 2022

Comparan el caso de Ariadna Fernanda con el de Debanhi Escobar

El caso de Ariadna Fernanda con lo que ocurrió con Debanhi Escobar es muy similar, de acuerdo con la información oficial, también hay “amigos” relacionados tras desaparecer, pues presuntamente al rededor de las 8:00 pm del pasado domingo, la joven tomó un taxi saliendo de un bar en la colonia Condesa de la ciudad de México, donde se había reunido con ellos.

Encuentran sin vida en Morelos a Ariadna Fernanda, de 25 años, desaparecida tras abordar un taxi el domingo en la col. Condesa, en la CDMX. #NoticiasMX con @campossuarez | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal por https://t.co/QcbqKx9jva pic.twitter.com/8F3LUFrqWf — Foro_TV (@Foro_TV) November 3, 2022

López Díaz aparentemente subió al vehículo en estado de ebriedad y fue encontrada sin vida el lunes 31 al rededor de las 3:00 pm a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, a la altura de Tepoztlán, Morelos, por unos ciclistas, que decidieron tomarle fotos a sus tatuajes para dar con su familia.

El usuario de Instagram @usuricardocalderonj, escribió en un comentario en Instagram, que “lo menos que podía hacer era cuidar su imagen y la difusión de la misma. Solo quería hallar a su familia y que le dieran digna sepultura y por fortuna se logró y Ari podrá ir a encontrarse con su mami”.

Ariadna Fernanda de 22 años tomó un taxi afuera de un bar de La Condesa, ya nadie la volvió a ver viva.



Fue encontrada violentada en Tepoztlán, ella no tenía padres o familia que exijan justicia por ella.



Toca a nosotros como sociedad exigirla.#JusticiaParaAri pic.twitter.com/tiT4j2URdo — Vero (@Funesta) November 3, 2022

Familiares y amigos se han pronunciado sobre el fallecimiento de la joven

Un usuario identificado como José Luis Gúzman M. (@FansDeMiyagi), quien asegura ser su familiar, respondió a aquellos haters que comenzaron a señalar como culpable a Ariadna Fernanda por su muerte.

Se repite el caso de Debanhi en la CDMX: Ariadna Fernanda estuvo con unos dizque amigos que la dejaron irse "tomada" y abordar un taxi dizque seguro en la Condesa el domingo 30 de oct. Apareció muerta a golpes el lunes a las 3 pm. Qué poca madre! Pinches amiguitos! @Claudiashein — José Luis Guzmán M. (@FansDeMiyagi) November 2, 2022

En Twitter, el usuario aseguró que la joven es huerfana, por lo que dejó en claro, que no deberían culpar a sus padres por dejarla salir, sin embargo, también exigió justicia para aclarar su caso, pues encara a las autoridades capitalinas para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Por su parte, otros internautas mostraron su indignación sobre el caso de esta joven ya que exigen justicia para encontrar al asesino, de la joven que tenía “un brillo y una libertad impresionantes”, de acuerdo con amigos.

Ariadna Fernanda, quien la conoce sabe que la chispa que tenía era imparable, el día que la conocí fue tan cálida conmigo que parecía que éramos amigas de toda la vida; un brillo y una libertad impresionantes, no hay cosa que a lado de ella me diera miedo hacer pic.twitter.com/mkOdWMfoOf — Melanie Elvira (@MelanieElvira) November 3, 2022

Otra usuaria bajo el nombre de “gei”, está brindando información sobre lo que “realmente pasó” con Ariadna Fernanda, pues escribió en un tweet que:

“Ariadna López estaba en el departamento (en la Condesa) de una pareja que eran “sus amigos”, no estaba en un bar. No sé sabe si tomó un taxi, eso fue lo que dijo la “amiga”. Ari tenía 27 años. Ayúdenme a difundir para evitar desinformación. #JusticiaparaAri