“Se hubiera quedado en su casa”: Debanhi Escobar fue víctima de feminicidio pero siguen revictimizandola y es momento de parar

Finalmente, luego de días de incertidumbre, se dieron a conocer los resultados de la tercera necropsia al cuerpo de Debanhi Escobar. La joven de 18 años desapareció el pasado 9 de abril y fue encontrada 12 días después en una cisterna del motel Nuevo Castilla.

Ni su padre Mario Escobar, ni la sociedad creía en las primeras conclusiones de la Fiscalía de Nuevo León que sostenía que Debanhi había muerto “por accidente”, lo que llevó a nuevas investigaciones que finalmente confirmaron que fue víctima de feminicidio.

El tercer dictamen forense concluye que Debanhi fue asesinada de 3 a 5 días antes de haber encontrado su cuerpo.



El director del Instituto de Servicios periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) de la CDMX, Felipe Edmundo Takajashi Medina, reveló que la joven murió a causa de una asfixia por sofocación de 3 a 5 días antes de ser encontrada.

“Se tienen los elementos necesarios, suficientes para establecer que la causa de muerte de Debanhi Escobar se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios”, dijo en conferencia Takahashi. Asimismo puntualizó que no se encontró ninguna evidencia de violencia sexual y se descartó por completo la asfixia por sumersión que se manejó en un momento.

Con esto estalló aún más la indignación y rabia de quienes siguieron el caso desde el principio ya que significaría que Debanhi estuvo con vida al menos siete días desde su desaparición.

En varias ocasiones, Mario Escobar aseguró que sabía que su hija había sido secuestrada, asesinada y plantada en aquella cisterna. Señaló también las omisiones y negligencia por parte de las instituciones que estuvieron investigando el caso al principio.

“Podemos hablar, ahorita sí ya, de un feminicidio, que es lo que nosotros siempre hemos creído. Los resultados de hoy son el ejemplo de cómo las omisiones de las instituciones tienen que ser tomadas en consideración para no afectar el derecho a la verdad”, dijo Escobar en un comunicado.

“Es una lucha que se continuará hasta que se haga justicia”, dijo el padre de la joven.

En mayo señaló que hacía falta información en la investigación, razón por la que exigió una nueva necropsia. “Cuatro hojas donde les faltaba mucha información. El mismo Fiscal reconocio que es un mugrero su necropsia, sin estudios como un posible feminicidio”, aseveró Escobar y reveló todas las fallas en la investigación pues nunca se hicieron pruebas de sangre, de ADN, semen y de alcohol. “Yo quiero la verdad y si en esa verdad tiene que caer mas gente que caiga porque estamos hartos, estamos cansados de tanta corrupción”.

En aquel momento, Escobar acusó a la periodista Azucena Uresti de filtrar información no autorizada y aseveró que no tenía contacto con ningún youtuber, haciendo referencia a MafianTv, quien había estado haciendo una cobertura del caso y que en varias ocasiones revictimizó a Debanhi.

Las mujeres no desaparecen por “salir de casa” sino por la violencia e impunidad en México

“Tal vez si no hubiera ido a la fiesta, tal vez si las personas se esforzarán más por tener un criterio que personas sin moral para andar en onda....en fin”. “Pues yo creo que si el papá que ahora se la pasa llorando en todo noticiero que lo entrevista hubiera agarrado su carro para recogerla aún estaría viva”. “Ella tomó decisiones torpes ese dia”. “Nada de esto hubiera pasado, si su padre le hubiera educado mejor”. “Su padre lucha porque se aclare, pero con todo respeto, creo que es más por REMORDIMIENTO de CONCIENCIA. Qué hacía una chica de diecisiete años, SOLA, en la MADRUGADA, en la CARRETERA??”, expresaron usuarios de redes sociales tras darse a conocer el resultado de la tercera necropsia.

Pareciera que en México ser mujer es una condena. Y es que no sólo está el peligro de ser blanco del crímen sino de quienes se dedican a revictimizar, minimizando a los verdaderos culpables: los agresores.

La sociedad no cree que ser mujer se ha convertido en una lucha por sobrevivir todos los días. Bromean sobre las desaparecidas y se ríen de las muertas. Señalan a las víctimas antes que exigir justicia.

No, las mujeres no desaparecen por salir de fiesta, ni por emboracharse ni por ser “unas rebeldes” sino por la impunidad y la violencia que impera en el país.

No tendríamos por qué pensar diez veces en cómo nos vamos a vestir “para no provocar”. No tendríamos por qué tener miedo cada vez que caminamos solas por la calle. No tendríamos por qué vivir con la angustia de salir de casa y no volver.