Tunden en redes a youtuber que cubrió el caso de Debanhi por aprovecharse y revictimizarla

El caso de Debanhi Escobar sigue dando mucho de qué hablar por todas las inconsistencias que ha arrojado la Fiscalía. Y es que con el paso de los días, surgen nuevas “evidencias” que terminan por causar más confusión y escepticismo.

El youtuber Fabián Pasos, mejor conocido como MafianTv, fue uno de los primeros en hacer una cobertura de la desaparición de la joven de 18 años.

A través de transmisiónes en vivo, Mafian mostró su recorrido por la zona en la que Debanhi fue vista por última vez, caminó por terrenos baldíos e incluso por el terreno del Motel Nueva Castilla donde fue encontrada. También aseguró haber estado en contacto directo con Mario Escobar pero que tuvo que salir del país por supuestas amenazas.

Ahora, el youtuber dijo que abandonaría el caso por completo luego de la oleada de críticas en su contra por “lucrar” con ello.

Hace unos días, Mario Escobar abrió su propio canal de Youtube para tomar riendas del caso de su hija e informar directamente a quienes lo siguen sobre la investigación. Fue entonces cuando dijo que no está en contacto con ningún youtuber, lo que hizo enfurecer a Mafian.

“No tengo ningún conacto con ningún youtuber que por ahí me están diciendo que en su momento tuve algunas entrevistas con gente que estuvo ahí en la escena del crimen uno o dos días; mucha gente que vino de fuera y que le agradecemos pero hasta ahí. No tenemos contacto con nadie, las noticias las vamos a dar aquí y nada más”, aseveró el señor Escobar.

Mafian respondió culpándolo por la desaparición de su hija mientras que señaló por estar fuera “a esas horas, en un estado peligroso”.

“Mario Escobar ¿se le olvidó su hija a las 5 de la mañana? A mí no. Pues yo sí hubiese contestado ese teléfono y hubiese estado ahí para que nada hubiese sucedido a mi hija. ¿Qué hacia una adolescente de 18 años a esas horas, en un estado que por ende sabemos peligroso?”

Este país necesita de periodismo de calidad y no de youtubers haciéndose pasar como reporteros o policías de investigación.



El influencer también dijo sentirse decepcionado del señor Escobar por “haberse vendido” y aceptado lo que la Fiscalía está diciendo sobre el caso. Lo señaló también por haberse colgado de su investigación y que ahora “tendrá su placa” en Youtube.

“Me queda claro que se ha olvidado de sus clases de secundaria, para ahora cautivar a las audiencias en su nuevo reality show con su esposa, creado a base de la muerte de su hija”.

El caso de Debanhi se convirtió en un circo mediático que sólo la ha revictimizado. Pareciera que no hay culpables más que ella misma y sus padres.

Por supuesto el enfrentamiento de MafianTv con el padre de Debanhi ha causado indignación en redes sociales pues sólo demuestra “las verdaderas intenciones” que tenía con el caso.

Si bien las transmisiones que hizo el influencer impulsó que se hiciera ruido con el caso, terminó siendo una cobertura al más puro estilo de reality show en el que lo más importante eran las vistas en su canal, mismas que se convierten en dinero.

MafianTv ya había hecho otro video en el que aseguró que se había guardado muchas opiniones sobre Debanhi.

“¿A qué hora sales? Me vale madre estoy ahí por ti, así me vaya en camión pero voy por ti...Qué ching*dos estaba haciendo una escuincla de 18 años a las 4 de la mañana con gente que ni conocía? Por ahí muchos dicen eso no lo decías al principio? Claro que no lo decía, me lo guardaba por p¨ndejo. Por estar apoyando una causa que es completamente errónea”.

Debanhi y todas las mujeres que son víctimas de violencia, merecen que sus casos sean tratados con verificación de datos, respeto y perspectiva de género, no como una moda ni como un producto de entretenimiento.