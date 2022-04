Las inconsistencias en el hallazgo de Debanhi Escobar que causan indignación en la sociedad mexicana

Debanhi Susana Escobar Zabadúa, desaparecida en la madrugada del 8 al 9 de abril en el municipio de Escobedo, Nuevo León, fue hallada muerta este 22 de abril en un pozo ubicado en el motel Nueva Castilla de la ciudad.

Ante el desgarrador encuentro, el padre de la víctima, Marío Escobar, declaró a los medios de comunicación “mi hija está muerta. Y yo no sé qué hacer. Exijo que se aclare por qué desapareció Debanhi”, puesto que todavía no se ha explicado claramente cómo llegó el cuerpo de la joven hasta allí.

“Estoy molesto porque me equivoqué: creí en la Fiscalía. Nunca me pasaron los tomos [de la investigación], yo les pedía copias, que es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo. Exijo justicia. ¿En qué momento supieron [del cuerpo en el motel]? No nos informaron. ¿A quiénes informaron? Al llegar aquí no nos dieron un espacio que por derecho tenemos”

— dijo en la madrugada del viernes.