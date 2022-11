A Ariadna Fernanda le fallaron sus amigos: hasta fueron al funeral y son presuntos culpables

La amiga Vanessa “N” de Ariadna Fernanda fue detenida ayer domingo 7 de noviembre por el feminicidio de Ariadna Fernanda, la joven que fue encontrada sin vida en Tepoztlán, Morelos el pasado 30 de octubre.

Hoy por la mañana, se dio a conocer que su novio Rautel “N” son los principales sospechosos del fallecimiento de la joven, por lo cual, se entregó ante la Fiscalía de Nuevo León.

El implicado aseguró que es inocente y no mató a nadie, por eso se presentó ante las autoridades por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio de la joven de 27 años, quien fue vista por última vez con vida en un departamento de la colonia Roma de la ciudad de México.

Fue durante la madrugada de este lunes, que el supuesto feminicida se entregó a las autoridades de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres en Nuevo León, esto con el fin de deslindarse de las acusaciones que lo señalan como uno de los autores del fallecimiento de Ariadna Fernanda.

Rautel "N", quien es uno de los sospechosos del feminicidio de Ariadna Fernanda López, se entregó esta madrugada a la Fiscalía Especializada en Feminicidio de Nuevo León. pic.twitter.com/zidtE4WeRW — Emeequis (@emeequis) November 7, 2022

“Me acabo de enterar que tengo una orden de aprehensión en mi contra, girada por un juez de la Ciudad de México, soy inocente de lo que se me imputa, no la maté, es por ello que vengo a afrontar la justicia”, aseguró a medios de comunicación.

Sin embargo, ayer domingo 7 de noviembre, su pareja sentimental, Vanessa “N” fue detenida por participar en el feminicidio de Ariadna Fernanda López, a la joven le dictaron prisión preventiva, por lo que permanecerá en el Centro de Reinserción preventiva de Santa Martha Acatitla.

Usuarios culpan a Ariadna Fernanda de confiar en esos “amigos”

A partir de la detención de Vanessa “N”, la supuesta amiga de Ariadna Fernanda, el día de ayer en Ecatepec, en redes sociales ha surgido una conversación entre los usuarios de internet, pues aseguran que no se debe confiar en nadie y que “los amigos no existen”.

Incluso, muchos internautas compararon el caso con el de Debanhi Escobar, ocurrido hace varios meses atrás, donde también se culpó en un primer momento a sus amigas por dejarla sola tras salir de una fiesta y enviarla en estado inconveniente a su casa en un taxi.

Entre los comentarios de un Tiktok que se hizo viral, los usuarios aseguraron que a veces “es mejor no tener “amigas”; “mis padres siempre me decían tú no tienes amigos son solo conocidos los verdaderos amigos somos tu familia y si tienen razón”; “claramente se nota que buenas amigas, si tubo, son las que estuvieron al pendiente, solo que ella tuvo malas decisiones al confiar en gente que no debía” y “Desde lo de Debanhi quede 😳 ¡Ahora con esto! Ya en nadie se puede confiar, fueron algunos de los comentarios.

Realizan marcha para exigir justicia por el feminicidio de Ariadna Fernanda

Para exigir justicia por el feminicidio de Ariadna Fernanda, familiares, amigas y mujeres se han congregado en el Monumento a la Revolución para iniciar una marcha una marcha.

Familiares, amigas y mujeres empiezan a reunirse en el Monumento a la Revolución desde donde realizarán en los próximos minutos una marcha hacia el zócalo de la CDMX para exigir justicia por el feminicidio de Ariadna Fernanda en el municipio de Tepoztlán, Morelos. pic.twitter.com/U6Sbxgp5qi — MVS Noticias (@MVSNoticias) November 7, 2022

Por su parte, la prima hermana de la víctima, identificada como Michelle Hernández, espera que no se dé el carpetazo como en otros crímenes contra mujeres y busca que se deje de divagar y se aclare el caso.