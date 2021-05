Las fotos de Dulce María que muestran su hija es su copia exacta

La cantante Dulce María ha sido muy reservada en mostrar fotografías de su hija María Paula. Sin embargo, decidió compartir unas tiernas postales por el Día del Niño en su cuenta en Instagram.

Como toda una princesa posó el retoñito de la RBD cautivando a todos sus seguidores con unos outfits bastantes primaverales y rodeada de flores.

En las primeras imágenes luce un vestido vaporoso de color morado junto a una corona de flores con diferentes tonalidades. Seguidamente mostró a la pequeña vestida de color rosa.

Dulce María describió lo que ha sido su hija en su vida

María Paula, nació en diciembre del año pasado y es fruto de la relación con Francisco Álvarez.

La cantante comentó en la publicación el significado que ha tenido el nacimiento de su hija para su vida y la manera en la que ha enseñado a ser madre.

“Tener a esta bebita todos los días conmigo me ha cambiado la vida, me ha enseñado tanto y me recuerda que vale la pena luchar por nuestros sueños y por lo que queremos, ella es luz, esperanza, fuerza, paz ,alegría, es fruto del amor y es magia pura mi maestra bebe jeje ¡la amo tanto!”, expresó.

La también actriz describió las cualidades de inocencia que tienen los niños.

“La inocencia de un niño no se compara con nada… la sonrisa más honesta, la ilusión y la curiosidad con la que ven el mundo , su capacidad de asombro , si almita pura , cómo no se cansan hasta conseguir lo que quieren , demuestran cuando están inconformes , sonríen con quien se sienten bien y si no lloran… no pretenden ser alguien más, son auténticos ,son ellos y ¡son maravillosos!”, escribió.

Idéntica a su hija

Seguidamente, la intérprete publicó una postal de cuando era pequeña demostrando el parecido que tiene a su hija.

“Feliz Día del niño!!! Jajaja les deseo que siempre estén más contentos que yo en esa foto!! (estaba en Acapulco ,feliz pero nunca me ha gustado tanto sonreír para las fotos), redactó.

“María Paula cuando tenga unos 5 años”, “hermosa”, “María Paula de aquí a algunos años”, le escribieron algunos seguidores.

