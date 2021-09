Natalia Téllez y otras famosas que nos enseñan lo poderosa que es la maternidad deseada

Natalia Téllez sorprendió a todos con el anuncio de su embarazo hace unos días. La conductora de “Netas Divinas” compartió una tierna fotografía en la que aparece junto a su novio Antonio Zavala y su perro “Güero”, mientras ella muestra la prueba positiva.

Aunque la publicación se llenó de halagos y buenos deseos, no faltaron aquellos que “le recordaron” a Natalia que según ella, no tendría hijos.

Instagram/ Natalia Téllez

Téllez aprovechó la emisión del programa para hablar sobre el tema y pedir que dejaran de asumir cosas sobre ella y sus ideales de la maternidad.

“Yo no creo que nunca me senté a decir ‘yo nunca voy a tener hijos’ y que dicen que criticaba a las mujeres por querer tener bebes. Yo lo que pienso es que hay que defender el derecho a decidir y lo bello de lo que me está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar”, dijo contundente.

Instagram/ Paola Rojas

La también actriz confesó que si en algún momento dijo que no quería hijos fue porque tenía miedo de no hacer un buen papel y que la muerte de su madre influyó en eso. “La decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé cuando la pérdida más grande que he tenido ha sido el no tener una mamá”, dijo.

Finalmente la vida de Natalia dio un giro de 180° que le permitió madurar y sentirse segura para intentarlo.

Las mujeres debemos ser libres de elegir sobre nuestro cuerpo

Instagram/ Mon Laferte

En agosto, cuando Mon Laferte anunció que estaba esperando a su primer bebé, usuarios la señalaron por estar “a favor del aborto” y ahora estar embarazada..

La chilena compartió que había estado sufriendo con las hormonas del tratamiento de reproducción asistida pero que ahora estaba muy feliz de poder cumplir su sueño de ser mamá.

Que una mujer esté a favor del aborto, no significa que no quiera hijos o que promueva esta práctica.

La maternidad debe ser deseada

La influencer Yuya también sorprendió con la noticia de su embarazo y se ha convertido en un ejemplo de lo que es la maternidad deseada.

“Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi. ¡Que sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”, se lee en la publicación.

En un video de Youtube, la mexicana aseveró que siempre quiso ser mamá y que en cuanto se enteró que estaba embarazada, buscó tener una red de apoyo entre su novio, familia, amigos y seguidores para compartir su sentir y sus experiencias.

El poder de elegir sobre nuestro cuerpo

Pixabay

A la sociedad parece incomodarle la forma en la que estamos decidiendo sobre la maternidad.

Sí, las mujeres podemos cambiar de opinión y tenemos derecho a elegir sobre nuestro propio cuerpo. No tenemos por qué darle gusto a nadie ni tampoco vivir para cumplir con expectativas ajenas.

Lo más importante es que la maternidad siempre debe ser deseada, elegida, voluntaria e informada, no forzada. Porque ser madre es un derecho y no una obligación.

Más de este tema

Natalia Téllez responde a quienes la critican por “cambiar de opinión”

Las críticas a Mon Laferte por su embarazo demuestran el lado más cruel de la sociedad

Cameron Díaz, y otras famosas que eligieron la maternidad tardía

Te recomendamos en video