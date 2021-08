5 enseñanzas que debes darle a tu hija para que nunca deje que nadie la maltrate ni lastime

Criar a una hija no es un trabajo fácil, pues debes darle una gran enseñanza y las mejores herramientas para que sea una mujer fuerte e independiente.

No solo quieres que tu pequeña triunfe en todo lo que se proponga, sino también que sea feliz, y que tenga por pareja a un hombre que la ame y la valore, no que la maltrate.

Y es que en la actualidad, lamentablemente las mujeres somos víctimas de violencia y acoso.

Por eso debes darle a tu pequeña todas las enseñanzas para que nunca se deje de nadie, y que a la primera señal se vaya de ahí.

Como enseñarle a tu hija a no dejar que nadie la maltrate

Llénala de amor y seguridad

Es importante que desde pequeña hagas a sentir a tu hija amada y valorada, esto hará que tenga una alta autoestima y sea una mujer segura.

Así, sabrá valorarse, y entenderá que no se merece a un patán que la dañe o lastime, y a la primera señal debe salir corriendo de esa relación.

Las mujeres somos poderosas

Enséñale a tu hija que puede ser quien quiera, y no es menos que nadie, ni mucho menos que un hombre.

Las mujeres somos poderosas, y no tenemos que aceptar jamás ningún tipo de violencia, ni física ni verbal.

Si entiende esto, nunca permitirá que un hombre la haga sentir menos, y le haga pensar o creer que merece algún tipo de maltrato.

Estar soltera no es malo

Lo primero que debes enseñarle y que ella vea normal es que estar soltera no es malo, no es el fin del mundo, y muchas veces se está mejor sola que mal acompañada.

Si ella entiende esto, valorará el tiempo que esté soltera, y no se quedará con un hombre que no valga la pena o la maltrate, solo por no estar sola.

Dale las mejores herramientas de vida a tu pequeña

Alejarse de relaciones tóxicas

Debes dejarle muy claro a que nunca acepte estar en una relación tóxica, donde haya celos, muchas peleas, y abusos.

Por más enamorada que esté, enséñale que se aleje de este tipo de relaciones, ella merece algo bonito, lleno de amor y felicidad, no menos que eso.

Los hombres buenos existen

Muchas veces, nos quedamos en una relación tóxica o donde nos maltraten por pensar que todos los hombres son así.

Por eso, enséñale a tu hija que sí existen hombres buenos, románticos, y que valen la pena, y algún día llegará a su vida, no debe desesperarse, ni quedarse en una relación abusiva.

