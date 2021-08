4 lecciones que debes darle a tu hija para que se ame y nunca suplique amor

Criar a una hija es un gran reto, y es que debes darle las herramientas necesarias para convertirla en una mujer fuerte e independiente.

Y es que las mujeres ya no somos el sexo débil, y lo hemos demostrado, pero lamentablemente, muchos hombres aun no lo entienden.

Existen muchos patanes, que creen que pueden jugar con los sentimientos de la mujer, y lamentablemente muchas caen en el error de mendigar amor.

Por eso, es importante que le enseñes a tu hija lo mucho que vale, la llenes de amor, seguridad y alta autoestima, para que jamás se fije en alguien que no la valora.

Enseña a tu hija a amarse y no rogarle a ningún hombre

Amor propio

Es vital que llenes a tu hija de mucho amor y confianza para que crezca sabiendo cuánto vale y que merece un romance hermoso.

Si tu hija tiene amor propio no se irá con el primero que se le presente, sabrá esperar, y entenderá que si no hay interés, es mejor seguir adelante, pero nunca rogar.

Aprender a estar soltera

Estar soltera no es malo, no se termina el mundo si no tienes a un hombre a tu lado, y eso es algo que le debes dejar muy claro a tu hija.

Así entenderá que puede estar bien y ser feliz tanto con una pareja, como sola, y nunca tendrá que mendigarle amor a alguien que no quiera estar en su vida.

De hecho, estar soltera tiene sus ventajas, puede conocerse mejor, cero estrés y sufrimientos por alguien, y disfrutar con amigos, así que déjale esa gran lección.

Tu pequeña se merece a un gran hombre que la valore

No tiene que complacer a nadie

Tu hija debe aprender que no tiene que complacer a nadie más que a ella misma, y que jamás debe cambiar y hacer algo que no le gusta.

Las mujeres debemos ser felices, y aceptarnos como somos, si a un hombre no le gusta, pues entonces no es el indicado.

Si tu hija entiende esto, jamás rogará amor a nadie, y tendrá muy claro que el hombre que valga la pena la amará y aceptará como es.

No aceptar malos tratos

Cuando quieres a alguien nunca la lastimas, y eso es algo que debes dejarle en claro a tu hija, para que jamás se deje maltratar de ningún hombre.

Aunque lo ame y quiera mucho esa relación, cuando se llega al punto de gritos, malos tratos, e incluso golpes, es momento de salir de ahí, y no rogar.

Debe entender que una relación tóxica no es buena, además es inestable, y ella se merece a un hombre que la ame, respete y valore.

