Enséñale a tu hija a alzar su voz cuando esté ante una situación incómoda: no es no

Todas las mujeres queremos evitar que nuestra hija viva alguna situación que la incomode o en la que se sienta en peligro.

Y es que vivimos en un mundo donde estamos expuestas a violencia y agresiones, y cada vez somos más vulnerables.

Por eso, es importante que le enseñes a defenderse y alzar su voz en cualquier momento en el que se sientan ante una situación peligrosa.

Y para ello, te ofrecemos algunos consejos para que prepares a tu hija para la vida, y sepa cómo actuar para salir de cualquier riesgo.

Cómo enseñar a tu hija a defenderse ante situación incómoda o de peligro

Expresar sus emociones y opinión

Es vital que le enseñes a tu hija a expresar sus emociones y su opinión y nunca quedarse callada.

Escúchala siempre y motívala a hablar todo lo que siente, así cuando esté ante peligro o algún riesgo sabrá defenderse y poner un alto.

Imagen de Pexel

Pedir ayuda

Enséñale que cuando se siente en riesgo y su opinión no sea respetada pida ayuda de cualquier forma.

Ya sea gritando, llamando a alguien por celular, o cualquier método que tenga a su alcance, pedir ayuda es vital y la ayudará a estar a salvo.

Tu pequeña merece ser respetada en todo momento

Salir de un lugar en el que se sienta en peligro

También aconseja a tu hija a huir de cualquier lugar o situación en la que se sienta incómoda y vulnerable, no tiene que quedarse allí.

Y es que, si se siente en peligro es momento de salir de allí, sin importar lo que piensen los demás, no debe quedar bien con nadie, lo más importante es estar a salvo.

No aceptar nada por “pena”

Tienes que enseñarle a tu hija a que se sienta segura y confiada de quien es y que no acepte ningún comportamiento o situación que no le guste por “pena” o “temor”.

Y es que ya sea en el trabajo, universidad, o cualquier lugar, no tiene por qué aceptar hacer o recibir algo que no quiera, siempre tiene derecho a decir no y ser respetada.

Con estas herramientas y consejos, tu hija entenderá que su opinión debe ser respetada y nunca debe quedarse donde se sienta mal o vulnerable.

