Cuatro signos que revelan que eres una madre mentalmente fuerte

Las madres mentalmente fuertes, son mujeres que transmiten con facilidad herramientas de manejo emocional y procuran con su ejemplo atmósferas tranquilas para el crecimiento adecuado de sus hijos.

Su mayor ventaja es ofrecer un ejemplo de conducta y de manejo de situaciones emocionales con eficacia, al tiempo que siempre están dispuestas a corregir sus errores.

Las mujeres mentalmente fuertes, son aquellas que habiendo pasado por una multitud de problemas en sus vidas han salido victoriosas y perfeccionando técnicas que quizás sin saberlo han sumado a su personalidad elementos importantes en el manejo de los conflictos.

Te presentamos cuatro rasgos que caracterizan a las mujeres mentalmente fuertes:

Reconocen las emociones

Este tipo de madres son capaces de reconocer en ellas y en sus hijos las emociones que pudieran surgir en momento clave de la crianza, son capaces de leer los rostros de los niños y anticipar reacciones con el tiempo suficiente para intervenir.

Confieren valor a las reacciones de los niños y estimulan la autorreflexión en todo momento a través del uso de ejemplos y preguntas.

Acompañan en vez de liderar

Son mamás que jamás abandonan a los niños con sus problemas.

Su relación es de acompañamiento y orientación. Una madre mentalmente fuerte podrá resistirse a la intuitiva necesidad de auxiliar en los problemas y permitirá, estimulara a los niños a encontrar sus propios caminos.

Jamás sienten lástima por ellas mismas

Las madres mentalmente fuertes no caen en la trampa de pensar que sus hijos están tratando de castigarles o hacerles daño.

Son mamás que saben que sentir lástima por uno mismo solo retrasa la solución a un problema real.

La solución no es quejarse y hacerse la víctima, sino establecer normas de disciplina eficaces y cumplirlas con eficiencia.

Son madres proactivas a la hora de solucionar los problemas y no pierden el tiempo en lamentarse porque merecen algo mejor en la vida.

Más soluciones y menos problemas

Son madres que en las conversaciones con sus hijos estimulan la generación de soluciones a los problemas en vez de centrarse en las consecuencias de los mismos.

No dejan de evaluar las pérdidas, pero no se detienen en enfatizar lo malo. Colaboran en que su perspectiva del problema no se quede en lo negativo.

Ejercicios para ser mentalmente fuerte

Existen una serie de ejercicios que pueden ayudarte a ser más fuerte mentalmente y acá te los presentamos:

Enfócate en lo que te motiva

Ser mentalmente fuerte significa que debes estar absolutamente concentrada, ya que no es relativamente fácil serlo cuando las situaciones no van bien. Es cuando la situación se vuelve difícil es cuando esta fuerza interior tiene que relucir.

Ignora a las personas negativas

Hay muchos factores que contribuyen a la fuerza mental. La mayoría de éstos están relacionados a tus pensamientos y a cómo percibes alrededor.

Algunas personas pueden tener un impacto negativo en ti. Nunca dejes que los pesimistas acaben con tus reservas mentales.

Las personas mentalmente fuertes se deben alejar de las personas con pensamientos negativos y rodearse de personas positivas y alegres.

Cuida de tu mente y cuerpo

Ser inteligente y mentalmente fuerte requiere descansar lo necesario. Debes tener suficientes reservas para cuando las necesites.

Otra manera de cuidar tu cuerpo es haciendo ejercicio. Consulta un entrenador personal y descubre cuál es el programa alimenticio que mejor se te acomoda.

Cuando cuidas de tu salud personal, tu salud emocional mejora también, además, el hecho de obligarte a mantenerte sano también requiere de fuerza mental.

Ten calma, no dar cabida al rencor

Es imposible sentirse fuerte mentalmente cuando sobrecargas tu cerebro con pensamientos terribles que pueden suceder mañana o en el futuro próximo.

Si deseas ser mentalmente fuerte solo debes sentir el momento, sin ansiedad del pasado ni el futuro, dejar el rencor atrás y seguir hacia adelante. Céntrate en el aquí y el ahora.

Este ejercicio de practicar la calma tiene múltiples beneficios para tu salud. Uno de los más inmediatos es olvidarse del estrés. Así que la idea es que te centres solo en lo que tienes alrededor. Una actitud muy zen.

Conforme hagas y practiques más este ejercicio, más facilidad tendrás para relajarte y centrarte solo en tu propio cuerpo.

