Por qué no tener hijos es la mejor forma de salvar al planeta, según estudio

Tener hijos te cambia la vida, y muchas mujeres sueñan con ese día en el que se convierten en madres.

Sin embargo, un estudio reveló que para ayudar al planeta y salvarlo del cambio climático no es recomendable tenerlos.

Por qué no tener hijos es la mejor forma de ayudar al planeta, según estudio

El estudio realizado por los investigadores Seth Wynes y Kimberly Nicholas, y que fue publicado en la revista Environmental Research Letters, revela que no es un buen momento para procrear.

Y es que hallaron que la forma de frenar la destrucción del planeta es no tener hijos porque “reduce la generación de basura y otros químicos, y además reduciría la producción de carbono del planeta”.

Imagen de Pexels

Según los expertos, se puede disminuir en casi 57 toneladas el dióxido de carbono al año al no tener hijos.

“Es mucho más que si 650 adolescentes se comprometieran a reciclar por el resto de sus vidas”.

La polémica sobre tener hijos o no

Esto ha causado polémica, pues muchas mujeres no están de acuerdo con esto, y consideran que no tener hijos no salvará al planeta.

Pero, además de lo que dice este estudio, expertos han recomendado también evitar procrear en estos momentos, pues no es un mundo seguro y el futuro para los niños no es muy prometedor debido a la contaminación ambiental.

Imagen de Unplash

Por otro lado, existen mujeres que coinciden con el estudio, y que aseguran que no tener niños es la mejor decisión, tanto por el bien de ellos como del planeta.

Sin embargo, todo depende de la decisión de cada mujer, pero quien elija no tener hijos no debe ser juzgada ni criticada por la sociedad.

Famosas como Jennifer Aniston y Renée Zellweger han demostrado que no tener hijos está bien y también se puede ser feliz, pues las mujeres no solo vinimos al mundo a ser madres.

Más de este tema

Famosas que le dijeron no a la maternidad y son felices

Razones por las que tu pareja te estresa más que tus hijos

Famosas que han demostrado que no necesitan de un hombre para criar a sus hijos

Te recomendamos en video