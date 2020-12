Ideas para vestir a tu hija esta navidad

Falta muy poco para la Nochebuena, un tiempo perfecto para compartir entre familiares y amigos, dar gracias por los logros y establecer ante el Belén los deseos que quieres alcanzar en el año que está por venir. Pero también es un día para presentarse diferente, con una ropa bella, un peinado distinto y mucha pero mucha alegría. Si eres madre y aún estás indecisa en el vestuario que le colocarás a tu hija para esta importante fecha entonces atenta porque te presentamos en esta nota algunas ideas que te ayudarán a decidir el mejor vestuario que acompañará a tu hija en estas fechas.

Quizá puedes tener en mente muchas combinaciones o estilos de vestimenta, pero es importante que ante todas las opciones consideres la comodidad, tu hija debe tener libertad de movimientos, sino se sentirá agobiado y no tendrá una buena cara durante la fecha, de hecho, quizá la pase llorando.

Debes considerar el ambiente donde se desarrollará la reunión. Es decir, si la reunión se realizará al aire libre, si la casa es pequeña, grande, si la reunión será dentro del hogar, pues esto determinará también la selección, para que no le coloques atuendos que le den calor o que no le abriguen.

Si tu niña es grande o por lo menos puede hablarte de lo que le gusta y lo que no, entonces sería buena idea que consideraras su opinión, que ella te explique cómo se siente con la ropa, que le preguntes que le gusta para que entre ambas puedan escoger el mejor atuendo.

Tener claro el tipo de reunión al que asistirás te permitirá para que la vestimenta de tu hija no desentone, no es igual ir a un evento luciendo un traje formal, casual, o informal.

Trata de buscar opciones de vestimentas que puedas reusar, piensa en la economía familiar y ubica un vestuario que con otros accesorios puedas colocarle luego para otra actividad, según el tipo de ropa que decidiste adquirir.

Te dejamos algunas consideraciones para que estés aún más clara de los mejores atuendos a escoger para tu hija para que luzca perfecta en la cena de Nochebuena y a la vez se sienta cómoda.

Versatilidad

Busca un atuendo bonito, cómodo y que puedas usar posteriormente en otras ocasiones. Y no te centres solo en la ropa, recuerda que un traje se complementa con un lindo accesorio para el cabello que puede ser un broche, un cintillo y unos zapatos. Recuerda buscar telas que no se dañen tan fácilmente pues tu hija de seguro jugará una buena parte de la velada y la idea es que la ropa no se arruine ese día.

Colores

Para la época se valen los colores tradicionales como el rojo y el verde. Si eres una mamá que ama las tradiciones navideñas también puedes optar por atuendos con motivos navideños, solo debes tener claro que después de ese día irá al closet. Otros colores que puedes experimentar en la ropa de tu niña para este tiempo de navidad, son el dorado, blanco, azul y rosado.

El atuendo

Puedes optar por vestidos, por conjuntos con chaquetas o abrigos que puedes quitar según la temperatura o gusto de la niña. También se verá muy linda con los tutus y blusitas de manga larga y cuello alto. Descarta la ropa con telas muy pesadas o que le raspen o piquen pues pasará incómoda toda la noche y no será satisfactorio para tu hija. Recuerda que es una noche especial para los niños, ellos son el centro de la celebración con la llegada del Niño Jesús y Santa.

