En la actualidad, donde las mujeres somos victimas de abusos y violencia sexual, es importante criar hijos respetuosos, que se conviertan en unos caballeros.

Y es que cuando están pequeños es cuando están más abiertos a aprender, y es imprescindible que desde esa etapa se les inculquen importantes valores como respeto, amor, y solidaridad hacia los demás, especialmente hacia las mujeres.

Si lo haces, estarás criando caballeros, y poniendo tu grano de arena para que el mundo sea un lugar más seguro para nosotras, y podrás estar segura que tus hijos tratarán bien a cualquier mujer que llegue a su vida.

Por eso aquí te dejamos algunos tips para criar a un niño respetuoso, noble y amoroso, del que estarás muy orgullosa, y que todas van a querer tener a su lado.

Cómo enseñarle a tu hijo respeto hacia las mujeres desde pequeño para que sea todo un caballero

Dale un buen ejemplo

Los niños aprenden con lo que ven en casa, especialmente con la actitud y relación de sus padres, porque eso es lo que van a imitar.

Por eso es importante que le des un buen ejemplo con tu relación, si discutes con tu pareja no lo hagas frente a él, no se griten o levanten la voz, que tu pequeño no vea ningún tipo de violencia.

De nada vale que le enseñes a ser respetuoso y educado, si no es lo que practicas en tu relación, así que trata en lo posible por darle un gran ejemplo a tu hijo.

Los niños aprenden con lo que ven en casa, especialmente con la actitud y relación de sus padres, porque eso es lo que van a imitar - Pexels

Dale tiempo de calidad a tu hijo

Es importante que pases todo el tiempo que puedas con tu hijo, y que ese momento sea valioso para él, pues muchas veces cuando se sienten solos crecen frustrados y con odio hacia su mamá, lo que hace que guarden rencor hacia cualquier mujer y no las traten bien.

Así que juega y habla con él, enséñale la importancia de tratar bien a las mujeres y crea una complicidad para que aprenda lo valiosas que somos las mujeres.

Busca un buen padre para tu hijo

Cuando te casas debes preocuparte por buscar no solo a un buen hombre que te valore, también a uno que sea un buen padre y que le enseñe valores a tus hijos.

Y es que como dijimos anteriormente, los niños aprenden mucho de sus padres, y toman como ejemplo y figura que quieren imitar a los padres.

Por eso es importante que el hombre sea un gran ejemplo para él y también le enseñe valores y cómo respetar a cualquier mujer.

Cuando te casas debes preocuparte por buscar no solo a un buen hombre que te valore, también a uno que sea un buen padre y que le enseñe valores a tus hijos - Pexels

Enseña el respeto hacia los demás

Enséñale a tu hijo el valor del respeto bajo el principio “trata a los demás como te gustaría que te traten a ti”, cuando aprenda este importante valor, se dará cuenta que es importante tratar bien a los demás, especialmente a las mujeres.

Además, entenderá que las cosas se arreglan hablando, respetando la opinión de los demás, y no con violencia, bajo ninguna circunstancia.

Si le das un buen ejemplo a tu hijo y le enseñas valores, entonces tendrás a un pequeño caballero que crecerá y será el más respetuoso con quien lo rodea, especialmente con las mujeres, pues tendrá presente que las mujeres somos valiosas y merecemos tanto respeto como ellos.

