Afianza la unión con los hijos ayudándolos con la carta para Santa Claus

Una de las tradiciones navideñas más hermosas de la Navidad son las cartas que los pequeños de la casa envían a Santa Claus o Papá Noel para que en Nochebuena le traiga los regalos y obsequios navideños.

Y esta actividad, aunque parezca simple, esconde muchos significados y enseñanzas; más aún si eres madre y deseas compartir tiempo de calidad con tu hijo o hija.

En las tradicionales cartas de Navidad, los pequeños relatan cómo fue su comportamiento a lo largo del año, sus buenas acciones y además de pedir buenos deseos para toda la humanidad. Luego, viene el pedido de los juguetes que prefieren.

Significado y valores para los padres

Ahora, para las madres, la carta a Santa Claus puede convertirse en una valiosa herramienta a la hora de afianzar la relación, comunicación y confianza con sus hijos.

Acá te presentamos todos los beneficios que trae para ti compartir con tu pequeño la tarea de elaborar la carta para Santa Claus antes del 24 de diciembre:

– Esta sencilla actividad ayuda a afianzar la confianza en el niño, además de fomentar la unión y el cariño entre la madre y el pequeño.

– Escribir una carta a Santa Claus también ayuda a alimentar la ilusión de los niños para vivir unas Navidades en familia y llenas de alegría.

– Participar en la redacción de la carta también ayudará a los pequeños a fomentar un aprendizaje importante. Pídele al pequeño que se fije en la ortografía y en la caligrafía. Esta tarea los motiva y favorece en su capacidad de atención, trabajo y dedicación.

– La redacción de la carta puede ayudar mucho a fomentar valores en los niños como la empatía, la responsabilidad y la solidaridad hacia los más necesitados. También podrán desarrollar más su ingenio y creatividad.

Consejos para escribir la carta a Santa Claus

– Primero que todo, el niño debe escribir al principio cómo fue su comportamiento durante todo el año y si es merecedor de recibir un obsequio. Luego, puede elaborar una lista con los juguetes que desea recibir.

– Si la lista de juguetes es demasiado larga, tiene que ayudarlo a reducir la lista tomando en consideración que estamos en pandemia por el coronavirus. Y explicando además que todos los niños del mundo también tienen que recibir un obsequio, más aún los que están enfermos por el covid-19.

– Recuerda que escoger los regalos que el niño/a pedirá a Santa Claus requiere de responsabilidad, disciplina y templanza. Lo más común es caer en la impulsividad y eso se debe evitar. Será tarea de la mamá reflexionar para hacer “pedidos” realistas.

– Esta es una manera sencilla de controlar el consumismo en los niños en esta época del año y fomenta en ellos que lo más importante es estar en familia y gozar de salud.

Un modelo que puedes seguir

Te ofrecemos un modelo de carta para aquellos padres que quieran dar una sorpresa a sus hijos antes de Nochebuena.

Dale libertad a los niños para escribir la carta como ellos quieran: con dibujos, sin dibujos de un color o de varios.

Ten en cuenta que este modelo es editable y puedes volar la imaginación de los pequeños para que se adapte a sus necesidades.

Modelo de la carta:

Querido Santa Claus:

Te escribo para saludarte y enviarte mis mejores deseos y bendiciones. Este año me he portado muy bien. He cumplido todos mis deberes, he cuidado de mis padres, estudiado mucho y ayudando a las personas que más lo necesitan.

Gracias a mi mamá te estoy escribiendo esta linda carta y espero de corazón que la recibas en tus manos allá en el Polo Norte. Sé que a esta hora debes estar muy ocupado recibiendo los pedidos de obsequios de todos los niños.

Este año estoy muy seguro que algunos juguetes no los podrás traer porque hay muchos otros niños en el mundo y algunos están enfermos por el coronavirus. Pienso que esos niños deben ser la prioridad para ti porque deben estar tristes y algo ansiosos por no saber si recibirán un regalo.

Si ese es el caso, yo quería recibir estos regalos (incluye acá los nombre de los obsequios), pero yo me conformaría con sólo recibir uno. El resto se los puedes entregar a algún niño que se esté curando del coronavirus para que también pase una Navidad muy feliz.

Con el resto de regalos puedes estar tranquilo, lo importante que estoy con mis papás y estamos bien, gozando de buena salud.

Espero que la noche del 24 de diciembre encuentres mi casa y la visites. Te quiero mucho y cuídate. Te envío un gran abrazo. (Nombre del Niño)

