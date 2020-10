Ocho frases comunes que jamás deberías decirle a tus hijos o podrías afectar su autoestima

Cuando nos convertimos en padres no enfrentamos al difícil reto de criar y aunque nuestro mayor deseo es que nuestros pequeños tengan los mejores valores, a veces no sabemos cómo lograrlo. Por eso, aquí te dejaremos algunas frases comunes que no debes decirle a tus hijos.

Es muy importante entender que la infancia de las personas es trascendental en sus vidas y todo lo que se viva durante esta etapa influirás de forma positiva o negativa en todo su camino personal, profesional y familiar.

De esta manera, los adultos debemos tener mucho cuidado con los métodos de educación que elegimos para los niños, así como las palabras que seleccionamos para darles las orientaciones que necesitan.

Sabemos que los niños atraviesan diversas etapas que pueden resultar complicadas, sin embargo, es la comunicación uno de los métodos cruciales para ayudarlos en su desarrollo.

Existen muchas expresiones que pueden afectar el bienestar de los niños y dañar su autoestima a corto y largo plazo.

Las palabras, tono, expresiones y gestos que utilizamos al momento de dirigirnos a nuestros hijos influirán en la percepción que ellos tengan sobre sí mismos.

Antes de conocer las principales frases que no debes decirle a tos hijos, debes conocer algunos de los principales consejos para tener una buena comunicación.

Cómo lograr una buena comunicación con los niños

Escucha: debes dejar que el niño exprese su opinión, no debes subestimarlo ni impedir que hable. Esto te ayudará a comprender su visión, mientras que él desarrollará su capacidad para expresarse de forma sana.

No juzgues: es importante diferenciar las orientaciones con la tendencia a juzgar lo que tu hijo hace. Esto creará barreras y romperá la confianza.

Ofrece respuestas claras: conversa con tu hijo y dale respuestas que sean fáciles de entender sin subestimarlo. No necesitas explayarte, sino dejar la idea clara.

No impongas: enséñale a encontrar soluciones, pon a su mano las herramientas necesarias para que lo logre y ayúdalo a que desarrolle su capacidad para tomar decisiones.

Frases comunes que nunca debes decirle a tus hijos

“Siempre eres muy desordenado”

En esta frase podemos ver cómo se está juzgando y etiquetando al niño. Es importante evitar palabras como “siempre” o “nunca” que encierran al pequeño en una categoría.

“No llores”

Existen mejores maneras de controlar una situación de llanto. Es importante que dejes que el niño exprese sus sentimientos cuando lo necesita y, en ocasiones, esto lo hace llorando.

“Debes hacerlo como tu hermano”

Aunque desees que el hermano mayor sea un ejemplo a seguir, debes evitar hacer este tipo de comentarios que lo pueden hacer sentir inferior.

“Te vas a hacer daño”

No lo hagas sentir inseguro, afirmar que algo malo le va a ocurrir es un error ya que lo puedes hacer incapaz. Trata de enseñarle las precauciones sin enviar un mensaje negativo.

“Si te portas mal no hay premio”

El chantaje no es un método de educación. Aunque puede funcionar en el momento, creará una visión distorsionada a largo plazo.

“Si no haces caso, te dejo solo”

Los padres son todo para los niños, ellos se sienten indefensos si no están a lado de mamá y papá. Decir esta frase puede crear un temor poco saludable en los pequeños.

“Debes darle un beso”

Existen diversas maneras de ser educado y, aunque en los adultos, es bastante común que se dé un beso para saludar, en el caso de los niños esto es un acto muy cercano, no debemos obligarlos, ya que pueden sentirse invadidos.

“Es un desastre, así no se hace”

Cuando los pequeños empiezan a hacer ciertas labores en casa, como arreglar su cama o ayudar en preparar una comida, debes dejar que lo hagan a su manera. Al hacer este tipo de comentarios, el niño se sentirá incapaz.

