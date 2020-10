Nombres de niña que significan "milagro" y llenarán tu vida de luz

Tu nombre es parte importante de lo que eres. Aunque no lo escogiste tú, has sabido adueñarte de él y darle una personalidad única. Quizá no puedes imaginar llamarte de otra forma o quizá te costó trabajo tomarle cariño pero lo que es un hecho es .detrás de tu nombre existe un significado muy especial.

Si ahora estás esperando bebé niña y te encuentras en la posición de elegir un nombre, puede que te sientas nerviosa y angustiada. Es decir, ¿cómo saber cuál es el adecuado? ¿le gustará? ¿se sentirá identificada?

Hay tanto sitios y libros donde puedes encontrar una gran variedad de nombres que puede convertirse en una tarea agotadora. Es muy importante que tengas consciencia de lo que un nombre significa para que siempre acompañe a tu hija.

Y ante el caos que siempre hay alrededor y el poco tiempo para respirar, quizá te guste la idea de un nombre que tenga que ver con "milagros" y "luz". Éstas son algunas buenas opciones.

Alazne

Alazne es un hermoso nombre vasco de niña que significa "milagro". Proviene del latín, de la palabra "miraculum" y la traducción del cual en español es Milagros. Está relacionado, así pues, con la la Virgen María, quien es considerada por muchos como Nuestra Señora de los Milagros. Es una mujer que se caracteriza por aparentar ser muy independiente, aunque en realidad necesita afecto y comprensión. Admirada por los hombres y envidiada por las mujeres, Alazne es una muy buena amiga y consejera,

Amari

Este nombre tiene raíces africanas, árabes e inglesas, una opción divertida y poco común para tu bebé. Amari significa "fuerza" en africano-Yuroban e "inmortal" en sánscrito. Derivado de Amar, un nombre popular en India y países de habla árabe. También puedes jugar con la ortografía: Amaree, Amarey y Amarri son variantes igualmente lindas. Otro significado que se le atañe es "milagro de Dios". Originalmente era un nombre masculino, pero ahora se usa principalmente para niñas, debido a su terminación de vocales y sonido suave.

Milagros

Milagros es un nombre español que significa "milagros". Puede sonar demasiado religioso y anticuado, pero sigue siendo popular en las comunidades hispanas. Algunas culturas se refieren a la Virgen María como Santa María de Los Milagros. Mila haría un apodo apropiado para Milagros. Su carácter está lleno de contrastes lo que hace que a veces sea explosiva y desconcertante. Puede ser impulsiva, autoritaria y activa así como sensible, pasiva y reflexiva

Mireya

Mireya es un nombre español bonito e inusual, que significa "milagro". El apodo Mira también podría considerarse para Mireya. Mireya Moscú, la primera mujer presidenta de Panamá, es la homónima más notable. El nombre de Mireya también se considera un equivalente de María y Miriam, un nombre muy corriente en la Biblia. Miriam, hermana de Moisés y Aarón, María de Betania, María Magdalena y la Virgen María, madre de Jesús, entre otras. Se dice que las personas con este nombre son nobles, seductoras y sencillas, además de ambiciosas y trabajadoras. Son capaces de mostrar una gran paciencia y tenacidad en todos los aspectos de la vida, sabiendo que el tiempo trabaja a su favor.

Nasya

Este nombre que suena elegante es de origen hebreo y es la combinación perfecta para tu pequeña princesa. Nasya significa "milagro" y tiene varias variantes para elegir, como Nassa. Nasya es una mujer introvertida, delicada y afectiva. A veces puede mostrarse muy fría pero es delicada, sensible y propensa a la depresión. Cuando se siente traicionada se refugia en la soledad y sus sueños utópicos. De naturaleza bondadosa y justa, suele emprender constantemente proyectos que le puedan enriquecer como persona y al mismo tiempo contribuyan en la felicidad de las personas que le rodean.

Fátima

Un nombre de orígen árabe. Es una mujer dulce, frágil y encantadora. Es una amiga leal, sabe escuchar a los demás, es generosa y da muy buenos consejos. En el amor necesita afecto, ternura y muchos mimos. Es soñadora y muy idealista. Nombre musulmán de raíces árabes. Fátima aparece en el Corán como la hija de Mahoma, el profeta. Supuestamente es una de las cuatro mujeres "perfectas" del Corán (las otras se llaman María, Jadiya y Aisha).

Gia

El nombre Gia es un nombre de niña de origen italiano que significa "regalo de la gracia de Dios". Gia es una forma corta de Gianna, que a su vez es un diminutivo de Giovanna, la forma femenina de Giovanni, el equivalente italiano de John, todos ellos significando "el regalo de la gracia de Dios". Algunas personas asocian Gia con Gaia (del griego y significa ‘tierra, tierra’). En la mitología griega temprana Gaia era la madre tierra (equivalente romano: Terra) y ella era la madre de todos los Titanes a través de su unión con Urano (Padre Cielo).

