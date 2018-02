10 cambios sorprendentes que ocurren cuando te embarazas

Cuáles son los cambios en el embarazo

Muchos cambios en el embarazo parecen salidos de una serie de Netflix, del universo de Stranger Things o algo similar. Movimiento de los órganos, pelo en partes del cuerpo que jamás te imaginaste y hasta el crecimiento de los pies. Sin embargo, también existen muchos mitos alrededor de un proceso que es tan bello y especial: la creación de vida. Mejor aprende para no asustarte o para no creer en todo lo que te dicen.

Son 9 meses en donde tu cuerpo se transforma de manera inevitable, aquí están algunos de los cambios más comunes para que tampoco te espantes si estás atravesando uno de ellos. Recuerda que no todos los organismos reaccionan de la misma manera ni todas las mujeres atraviesan el embarazo igual.

Habrá quienes hayan padecido estos diez cambios, y otras que solamente uno. Recuerda que solo es un corto lapso en el que estarás sufriendo de estas transformaciones, y después todo regresará a la normalidad. A excepción de la hermosa criatura que te acompañara por siempre.

1. Te crecen los pies

Aunque parezca sorprendente los pies crecen hasta una talla. Suele deberse a la retención de líquidos, y en la mayoría de los casos es un efecto transitorio. Es poco común que el pie no recupere su forma original, aunque también llega a pasar.

2. Te aumenta la miopía

Aunque sea difícil de creer también la miopía incrementa por las hormonas del embarazo. No te asustes si durante estos meses tu vista empeorar, también todo vuelve a la normalidad. Si pensabas operarte espérate unos meses después del posparto.

3. No soportas algunos olores

Las mujeres embarazadas se vuelven más sensibles a los olores. Dejan de tolerar ciertos aromas y estos les terminan provocando nauseas. No a todas les sucede, pero es muy común. Asimismo casi nunca dura todo el embarazo, solo los primeros meses.

4. Los clásicos antojitos

Tendrás antojos muy fuertes que deberás saciar. Te apetecerá comer cosas que no habías imaginado, pero en ese momento es en lo único que podrás pensar. Tranquila, más allá del dicho que tu bebé saldrá con la cara del antojo no cumplido, lo único que sí sucederá es que no podrás sacarlo de tu mente.

5. Te sale una línea negra en el ombligo

Se llama línea alba y va desapareciendo en el posparto. Es uno de los grandes misterios del embarazo, pero llega a suceder.

6. Orgasmos increíbles

El placer sexual se intensifica durante la gestación. Lo habitual es que suceda durante el segundo trimestre, así que aprovecharlo sin miedo. Es normal sentir un aumento exponencial del deseo y los orgasmos se sienten con una intensidad diferente.

7. La comida no te sabe bien

Hay un cambio que te puede estropear las comidas: la disgusta. Ésta es la molesta sensación del sabor metálico en la comida, al igual que si chuparas una moneda. Esto se da por la desregulación en los niveles de estrógeno. No a todas les pasa ni tampoco dura todo el embarazo ni es un estado permanente. ¡Tranquila!

8. Comienzas a roncar

Sí, efectivamente te conviertes en aquello que juraste destruir: en una persona que ronca durante las noches. Esto se debe a una congestión nasal que se experimenta al final de la gestación.

9. Más cabello del que tenías

Tu melena luce espectacular durante el embarazo. El cabello se fortalece y luce mejor que nunca. Sin embargo no todo es maravilloso, a algunas mujeres les comienza a salir en rostro, barbilla, brazos, etc. Nuevamente es culpa de las hormonas y nuevamente te recordamos que pronto se irá.

10. Nuevo acomodo de los órganos

El corazón se traslada más hacía arriba lo que permite el crecimiento uterino. Es estómago, el hígado, hasta los pulmones modifican su ubicación habitual para dar paso al bebé. Parece un cuento de terror, pero es verdad.

