7 tips que toda mamá debe tomar en cuenta para cumplir sus propósitos

Como la gran mayoría de la gente de mi edad, uno de mis propósitos de año nuevo fue el de hacer más ejercicio. Quería empezar a ser más activa: empezar el día a primera hora con la convicción de ponerme los tenis y salir a correr, hacer yoga, sacarle provecho a esa membresía del gym.

Sin embargo, ya estamos en febrero y ese propósito ha quedado ligeramente de lado. Y es que con tanto trabajo (remunerado y no), niños por cuidar y una ciudad en la que toma más de tres horas llegar de un extremo al otro, hacer ejercicio es un lujo para quienes tienen tiempo (y aún les quedan ganas).

Esto es precisamente lo que hablé con Viveca, quien es experta en fitness: ella corre, nada y anda en bici, además de ser esposa y mamá.

Para ella, todo está en comprender que nuestra propia salud está en primer lugar. No tenemos por qué dejar de comer, ir a trabajar, revisar el celular (si no comiéramos nos moriríamos de hambre, sin trabajo no hay dinero y el celular es una herramienta básica hoy en día), sino empezar a preocuparnos por nosotros mismos.

El ejercicio es una herramienta de autocuidado básica: nos ayuda a vivir más años, a ser más felices, a bajar de peso y hasta vernos más jóvenes. ¡Es mejor que cualquier droga!

Y, como aún estamos a tiempo de cumplir ese propósito, aquí les dejo los cinco tips de Viveca (@vivecafit) para incorporar el ejercicio a nuestras vidas de una vez por todas:

NO apagues el despertador. Déjalo lejos para levantarte cuando suene y comienza ahí tu día.

Entrena 20 minutos al día, cuatro días a la semana. No importa que sea poco tiempo mientras seas constante.

Si sueles viajar, lleva en tu maleta un par de tenis. Y si tienes más espacio, ropa para hacer ejercicio (no pesa ni hace bulto)

Escucha música, mira una serie o lee un libro mientras te ejercitas. ¡Se pasa el tiempo volando!

El dinero no es pretexto. Hay muchas opciones buenas, bonitas y baratas.

Inscríbete en una carrera o evento deportivo. Te servirá como motivación para cumplir tus metas.

Hazlo un hábito. Recuerda que no es temporal, es una forma de vivir.

Ninguno de estos tips es imposible. Así que, si aún quieres hacer ejercicio este año, estás más que a tiempo. ¡Empecemos juntas!

