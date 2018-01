¿Mamá primeriza a los 30? Un estudio indica que es mejor

Mamá primeriza a los 30

No podemos seguir perpetuando las ideas que nuestras abuelitas nos dejaron. Simplemente, ¡no hay una edad correcta o incorrecta para ser mamá! Ser mamá primeriza a los 30 años no es un pecado ni dice nada malo de una mujer. Lo mismo que el no querer tener hijos debe dejar de ser determinante en la forma en la que percibimos a las mujeres.

Tener hijos debe ser una decisión consensuada entre la pareja, eso es lo único que importa. Al final cada mujer es diferente y tiene necesidades diferentes.

Los rumores del embarazo

Por años hemos escuchado decir que embarazarse después de los 30 años representa un riesgo tanto para la madre, como para el bebé.

Esto ha generado una continúa presión en las mujeres porque creen que si no se embarazan a los 30, jamás podrán hacerlo después. Al menos no sin poner el riesgo su vida y la de sus bebés.

Ahora la presión social se ha diluido, y las familias comienzan a formarse cada vez con más tardanza. Lo único que prevalece es el miedo a estas aclaraciones.

Un estudio lo desmiente

Journal of the American Geriatrics Society publicó un estudio realizado con 830 mujeres postmenopáusicas. Éste concluyó que el nivel de hormonas durante un embarazo beneficia directamente las funciones cerebrales.

¿En qué afecta esto? Este quiere decir que tener un bebé después de los 35 años sí es posible y hasta es positivo para ti. Por supuesto, todo proceso debe ser llevado junto a un médico especialista.

¿Cómo llegaron a estas conclusiones? Analizaron memoria verbal, habilidades generales, primera menstruación y cantidad de embarazo. También observaron que las mujeres mayores de 35 años tienen mejor memoria, mientras que las mujeres que fueron madres entre los 15 y 24 años presentaron un deterioro de salud. Te recomendamos en video: