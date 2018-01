Se revelan nuevos detalles sobre la tercera temporada de "Stranger Things"

El productor ejecutivo de Stranger Things, Shawn Levy, dio a Glamour nuevos detalles sobre la esperada tercera temporada de la serie, que sería estrenada en Netflix entre finales de 2018 y principios de 2019.

“Serán ocho o nueve episodios. Sabemos lo que le va a pasar en la tercera temporada a cada personaje”, declara Levy.

Si hay algo que Levy puede adelantar, es que el destino tal vez sea un poco más benévolo con Will Byers después de los malos ratos que ha vivido en el Upside Down: "[Le daremos] un descanso a Will. No vamos a hacer pasar a Will otro infierno por tercera vez consecutiva. Tendrá que lidiar con cosas, pero no tocará fondo de la forma en la que forzamos al increíble Noah Schnapp a actuar”

¿Quién sufrirá las consecuencias del Monstruo de Sombras? ¿Dustin o Hopper? Levy se detiene: “podrías suponer esto, pero podrías estar equivocado. Vamos a tratar con fuerzas del mal nuevas.”

