Con la armonía del Feng Shui: Lindsay Lohan presumió el cuarto de su bebé ¿Cuál es su consejo?

El 12 de julio, Lindsay Lohan nos dio un avance de su embarazo, presumiendo su baby bump con un ligero vestido blanco mientras mostraba la que sería la nueva habitación de su bebé, que además estuvo diseñada exclusivamente por ella en colaboración con la marca ‘NESTiG’.

Hasta el momento se sabe que será un niño el que espera la actriz de ‘Mean Girls’ junto al financiero kuwaití Bader Shammas. Aunque se desconoce la fecha de su nacimiento, el bebé de Lindsay Lohan nacerá en Dubai, donde actualmente vive la ex estrella Disney.

Es así que, con gran entusiasmo, Lohan, presumió sus dotes como decoradora de interiores con una galería de tres fotos que muestran más de cerca cómo será el cuarto de su bebé, bajo la temática de playa escribiendo:

“¡Estoy tan emocionada de mostrarles mi cuarto de bebé y la colección que diseñé con @nestigbaby! Todo está inspirado en la playa y es muy tranquilo y divertido” y añadió: “Me encantó trabajar con @nestigbaby para crear la guardería de mis sueños—todo está hecho a mano y perfecto para cualquier pequeño en tu vida! ¡Puedes comprar mi colección completa en el enlace de la biografía!”.

La colección de Lindsay Lohan ya está disponible en el sitio oficial de NESTiG, misma que incluye una serie de muebles, móviles, frazadas y tapetes con diferentes motivos de playa como barcos, aves y un hermoso mural pintado en acuarela por la propia actriz, mismo con el que posa en la primera fotografía donde presume su ‘guardería’ ideal junto a un gran oso de peluche.

Lindsay Lohan retoma la calma de la playa para el cuarto de su bebé

En la página web de NESTiG describen su colaboración con Lindsay Lohan como una forma de navegar hacia las costas de ensueño a través de los diseños de la actriz de Disney, quien además ocupó colores tenues como blanco, azul, madera, y amarillo pastel en su paleta de color.

“Inspirándose en el amor de Lindsay por el mar, cada artículo fue diseñado con cuidado para sentirse fresco y lleno de maravillas”. Describe NESTiG sobre las piezas de Lindsay Lohan.

Y retoman parte de la inspiración de Lohan a la hora de crear este ambiente lleno de armonía y calma: “Quería que todo fuera relajante, pero también divertido, que realmente aprovechara el asombro infantil”.

Esto aconseja el feng-shui para la decoración del cuarto de un bebé

Aunque no lo menciona directamente, Lindsay Lohan adaptó el cuarto de su futuro bebé con un objetivo específico, ‘la armonía’, algo que comparte directamente con el feng-shui para bebés, donde se busca que la energía fluya en un espacio equilibrado para la nueva vida que se encuentra en el lugar.

El Feng Shui propone tres cosas para adaptar un espacio sin malas vibraciones para un recién nacido, evitando fuga de energía y estancamientos, recomendando espacios placenteros, divertidos y que permitan un sueño tranquilo para el bebé.

La importancia de un espacio con luz

El Feng Shui aconseja un espacio con mucha luz natural, por lo que a la hora de elegir habitación para el bebé, la predilecta es aquella que sea más iluminada, esto para que sus ciclos energéticos y fisiológicos se cumplan de forma adecuada.

Sugiere evitar luces blancas, luces neón, luces de colores muy brillantes o luces LED, y optar por iluminación especial para bebés compuestas de tonalidades tenues.

La cuna ideal

En cuanto al espacio de descanso del bebé, el Fen Shui indica que debe estar hecha por materiales naturales como madera, bejuco, canastas tejidas, tapetes de materiales suaves y Moisés. Lo ideal es encontrar una en forma rectangular con esquinas curvas y protegidas por su seguridad, además, optar por una que deje una visión libre del lugar y la puerta.

Su cuna debe estar protegida por una pared sólida y objetos acolchados.

Estos accesorios no pueden faltar

Por último, pero no menos importante, los accesorios que componen el cuarto del bebé, tomando como objeto principal un sillón para que lo asocie con tu compañía, además incluir una paleta de colores cálida, alfombras suaves, sonidos relajantes y juguetes con texturas; aunque algunos no lo recomiendan, si deseas incluir un espejo, lo mejor es que sea pequeño y redondo que no refleje con la cuna. Eso sí, sugiere evitar un exceso de adornos para que pueda desenvolverse en un espacio óptimo.