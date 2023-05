“Se ve tan feliz y plena”, Lindsay Lohan presume su ‘baby bump’ en elegante bikini e impone moda

Lindsay Lohan está viviendo su embarazo al máximo y lo está disfrutando como nunca, también cumpliendo con sus deberes profesionales.

A través de sus redes, la exchica Disney de 36 años deja ver parte de su vida diaria, maquillándose, grabando nuevos proyectos, y también disfrutando con su familia.

Recientemente, la famosa dejó ver lo grande que está su ‘baby bump’, en un look sexy y moderno, llevándose los aplausos de sus fans.

Lindsay Lohan presume su ‘baby bump’ en elegante bikini negro

Lindsay Lohan sorprendió a sus fans al publicar una foto en su cuenta de Instagram en la qu e aparece posando con un bikini enterizo negro, dejando ver su ‘baby bump’.

En la imagen, la protagonista de Juego de gemelas está acostada en un camastro naranja, sonriendo, con el cabello recogido en un moño, con lentes negros y sin maquillaje.

Lindsay Lohan La actriz dejó ver su pancita de embarazo en un elegante bikini enterizo (@lindsaylohan/Instagram)

La foto obtuvo más de 600 mil likes y miles de comentarios de su familia, amigos y fans, que quedaron encantados al ver a Lindsay en esta etapa.

“Una sexy mamá, me encanta”, “se ve tan feliz y plena”, “ella se merece esto y más, no puedo esperar a verla con su bebé”, “la mejor mamá, amo verla en esta etapa”, “wow no solo se ve hermosa, luce tan feliz, se lo merece”, “esto es lo que ella merece vivir, que hermosa se ve”, “falta tan poco para que tenga a su bebé”, “una embarazada real y perfecta”, y “amo verla tan feliz, súper tierna”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hace unas semanas la actriz celebró su baby shower en compañía de su familia y amigos y ha recibido todo el amor de ellos.

Muchos se alegran que esté viviendo esta etapa luego de años en los que estuvo sumergida en el alcohol, y sin duda, se merece esta felicidad que está viviendo, demostrando que siempre sale el sol.