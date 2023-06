Amber Heard revela en español cómo se siente al saber que Johnny Depp “casi toca fondo”

Un duro capítulo en la vida de los actores Johnny Depp y su exesposa Amber Heard salió a la luz pública durante el juicio que se celebró el año pasado, en el que el actor la acusó de difamarlo a través de un artículo de opinión. Fueron duros los testimonios de ambas estrellas. Sin embargo, el juez dictaminó que ella sí lo difamó y la condenó a pagar en total 15 millones de dólares daños compensatorios y punitivos.

Ahora todo quedó en el pasado, a inicio de mes ella le pagó el millón de dólares que acordó con él extrajudicialmente, mientras que el actor afirmó que ese dinero será donado a cinco instituciones benéficas: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle. Red Feather, Tetiaroa Society y Amazonia Alliance.

Que están dedicadas a ayudar a niños enfermos, la preservación de ecosistemas y entornos naturales, proporcionar vivienda a comunidades marginadas y lograr cumplir los sueños de niños y personas dentro del mundo del cine.

Ambos cerraron este amargo capítulo. Ella se mudó a Madrid, España, donde lleva un estilo de vida perfil bajo y se enfocó a grabar algunas escenas de Mera en Aquaman, el reino perdido, que se estrenará a finales de año. Mientras que él se dedicó a la música con una gira de conciertos con Jeff Beck. Además, volvió al cine como protagonista de la cinta Jeanne du Barry, que abrió el Festival de Cannes, en mayo.

“Pude tocar fondo muchas veces” y la reacción de Heard

El pasado 9 de junio Johnny cumplió 60 años y lo celebró con un video que publicó el fotógrafo Greg Williams, en el que habló por primera vez cómo fueron esos duros momentos que vivió tras la difamación de Amber.

“Pude tocar fondo muchas veces. Quizás nadie pensó en mí. La gente puede caer directamente al fondo mil millones de jodidas veces, pero si tienes la suerte de encontrar el sótano, estás bien, ¿sabes?(...) Sigo preguntándome sobre la palabra regreso porque no fui a ningún lado. De hecho, vivo a unos 45 minutos de distancia. Así que sí, tal vez la gente dejó de gritar mi nombre por el miedo que tenían en ese momento. Pero no, no fui a ninguna parte. Estuve sentado”, se desahogó el tres veces nominado a mejor actor en los Oscar.

Ante esto, esta semana la prensa española confrontó a Amber para conocer su reacción y en un claro español, la actriz se pronunció: “Bueno, con todo respeto, me siento como... cómo me van a hacer una entrevista ahora mismo, supongo que me puedes entender. Espero que la pasen bien”. La actriz se sorprendió por el atrevimiento de las preguntas y preguntó varias sobre qué querían hablar. Tras pedir respeto, entró a su vivienda.

Por ahora, ella ha tratado de llevar una vida normal alejada de los focos de las cámaras y los paparazzis.