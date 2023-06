La película con la que Amber Heard regresa a Hollywood: ¿le irá mejor que a Johnny Depp?

Amber Heard está de regreso y con nuevo proyecto bajo el brazo. Será la primera vez que aparecerá en una produccción cinematográfica tras la batalla legal con su exesposo Johnny Depp y con ello, hará una gira promocional que comenzará en el 69° Festival de Cine de Taormina. Se trata de la cinta In The Fire, del director Conor Allyn y estará compartiendo créditos con Eduardo Noriego. La película se estrenará el 24 de junio en el Teatro Antico di Taorina.

La cinta se describe como un thriller sobrenatural ambientado en 1899 en el que Heard dará vida a una psiquiatra que se propone tratar a un niño perturbado en un momento en que la psiquiatría aún no es una ciencia respetada.

El personaje de Heard llegará a una finca rica Colombia después de ser llamada para resolver el caso del niño que ha sido acusado de ser el diablo por su extraño comportamiento. Mientras la mujer intenta psicoanalizar al niño, los nefastos hechos se intensifican y su “cura” se convierte en una carrera para salvar al pequeño de la furia de sus conciudadanos, y tal vez, incluso de sí mismo.

Los trabajos anteriores del director de esta película incluyen el western No Man’s Land de IFC Films así como la producción de Netflix Walk. Ride. Rodeo, además de que fungió como productor ejecutivo de I’m No Longer Here.

Heard además estará entre los grandes pues en el festival se incluirán otros esperados estrenos como Indiana Jones and the Dial of Destiny, dirigida por James Mangold y Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies y Mads Mikkelsen estarán presentes.

Amber Heard y Johnny Depp de nuevo en la contienda

Lo que pondrá a todos de cabeza será que la cinta Jeanne du Barry, dirigida y protagonizada por Maïwenn junto a Johnny Depp también será parte del Festival.

Esto ha hecho que muchos comiencen a especular sobre si se verán las caras de nuevo e incluso a quién le irá mejor ahora que están regresando a los reflectores al mismo tiempo.

Mientras que In the Fire marcará el regreso oficial de Amber, Johnny Depp ya ha estado haciendo de las suyas pues lleva un año en la producción de Jeanne Du Barry al tiempo que se ha enfocado en su música.

El cantante ha estado disfrutando del éxito de la banda Hollywood Vampires en la que comparte créditos con por íconos como Alice Cooper y Joe Perry (Aerosmith), así como por Tommy Henriksen.

Durante su paso por el Festival de Canne, Johnny recibió una ovación de pie por su regreso a la pantalla y dejó muy claro lo que piensa respecto a los que no lo quieren ver de nuevo en Hollywood: “No creo que sea yo quien debería estar preocupado. Creo que la gente debería pensar de qué se trata realmente”.

Por su parte, se ha hablado mucho respecto al paradero de la actriz de Aquaman pues mientras algunos aseguraron se mudó a la ciudad española de Málaga con su hija, Oonagh, pareciera que sigue muy activa en Hollywood.