Johnny Depp celebra su cumpleaños con los que no lo abandonaron ¿festejó con sus hijos?

Johnny Depp ha tenido una buena racha desde que se liberó de los juicios contra Amber Heard. En días anteriores el actor no sólo firmó un millonario contrato con Dior sino que la cinta Jeanne du Barry, en la que interpreta al rey Luis XV, fue presentada en el Festival de Cine de Cannes. El actor se dejó ver muy conmovido por la cálida bienvenida que tuvo el proyecto e incluso recibió una ovación de más de cinco minutos.

Si bien algunos no estuvieron a favor de su participación en el festival, varios salieron en su defensa y aplaudieron este triunfal regreso a las andadas en la industria. “Sigo preguntándome sobre la palabra ‘regreso’, porque no fui a ningún lado. Sí, tal vez la gente dejó de gritar por el miedo que tenían en ese momento, pero no, no fui a ninguna parte”, dijo el actor ante la prensa, en medio de los carteles en los que se leía “el regreso de Johnny Depp”.

Johnny Depp El actor desató críticas por su aparición en el Festival de Cannes (Mike Coppola /Getty)

Eso sí, el actor tuvo días de angustia luego de sufrir una lesión en el tobillo que lo llevó a posponer una gira musical que tenía planeada con su banda Hollywood Vampires.

“Johnny ha sufrido una dolorosa lesión en el tobillo después de sus recientes apariciones y su médico le ha aconsejado que no viaje. Está devastado por este giro de los acontecimientos, pero espera descansar para que los cuatro vampiros puedan dar lo mejor de sí mismos en la gira por Europa. Todas las entradas serán válidas para las nuevas fechas”, se lee en el comunicado de la banda.

Ahora el actor está de vuelta y de la mejor manera pues pudo celebrar su cumpleaños acompañado de quienes nunca lo abandonaron.

La celebración de cumpleaños de Johnny Depp

La estrella de Piratas del Caribe finalmente pudo reunirse con sus compañeros de banda de Hollywood Vampires en Bucarest, Rumania en lo que será una de las noches más inolvidables. Aunque se trató de una noche triste para la banda por la reciente muerte de su compañero Jeff Beck, los fanáticos alegraron a Johnny cantandole al unísono “feliz cumpleaños”.

Johnny lució muy conmovido por el gesto de los 40.000 asistentes. “Wow. Esa es la canción de feliz cumpleaños más grande que he escuchado. Hermoso gracias.”, expresó.

Depp también rindió homenaje a su amigo Jeff. En un video de un fan compartido en Twitter, Depp comenzó una presentación de “Heroes” de David Bowie con una mención de Beck. “Debería dedicar esta canción a uno de nuestros héroes. Sr. Jeff Beck”, dijo Depp.

El actor de Hollywood y el difunto músico eran extremadamente cercanos, y solo el año pasado lanzaron un álbum juntos titulado 18. También trabajaron en un video musical para el primer sencillo del álbum, una canción titulada This Is a Song for Miss Hedy Lamarr.

En un comunicado de prensa en el momento del debut del álbum, Johnny dijo: “Es un honor extraordinario tocar y escribir música con Jeff, uno de los verdaderos grandes y alguien a quien ahora tengo el privilegio de llamar mi hermano”.

Los hijos de Johnny Depp, los grandes ausentes

En los últimos días, Lily Rose Depp, hija mayor del actor, ha estado dando de qué hablar por su polémica participación en la serie de HBO, The Idol.

A pesar de que el actor ha mostrado su apoyo incondicional y ella ha expresado lo feliz que le hace ver a su padre de vuelta en acción, pareciera que no han estado juntos para celebrar. Lily ha dicho que no quiere ser conocida por su apellido por lo que ha optado alejarse y evitar hablar de su padre.

“Ella tiene miles de seguidores en las redes sociales y todos quedaron completamente sorprendidos”, dijo Depp al Daily Mail. “Pero yo no. Ya lo sabía porque ella me cuenta todo, no tiene miedo de decirme nada. Somos muy unidos y estoy muy orgulloso de nuestra relación”, dijo el actor en 2015.

Por su parte, su hijo Jack lleva una vida más hermética. En 2007, Depp dijo a Weekend Knack: “Ahora, de hecho, los mantengo alejados de las cámaras, porque no quiero que nuestros hijos se vean obligados a compartir nuestra fama en contra de su voluntad. Ellos no pidieron eso. Aún no. El día en que decidan por sí mismos hacer cosas que puedan ponerlos en el centro de atención, entonces no los detendré”.