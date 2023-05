Johnny Depp logra millonario contrato con Dior: 5 fotos que nos hacen querer verlo en acción

Dior ha vuelto a apostar por Johnny Depp y con un millonario contrato. La firma de lujo francesa y gigante de los cosméticos, siempre apoyó a la estrella de Piratas del Caribe incluso cuando enfrentó la batalla legal con su ex esposa Amber Heard.

Este será el pacto más grande de la historia para una campaña de fragancias masculinas pues será un contrato de tres años en más de $ 20 millones, lo que supera el contrato de Robert Pattinson de $ 12 millones como portavoz de Dior Homme, así como los $7 millones que recibió Brad Pitt para promover Chanel No. 5. Chris Pine tenía un acuerdo con Armani valorado en $ 4 millones al año durante 3 años.

Johnny Depp El actor ya ha sido imagen de Dior (Dior)

Las fotos que prueban que Johnny Depp es el modelo perfecto

Desde 2015, Depp ha sido el rostro de Dior Sauvage, con una campaña en la que se lució como todo un rockstar. Aunque muchos exigieron a la firma de moda despedirlo por las acusaciones por presunta violencia doméstica, la imagen y la comercialización de Depp mejoraron drásticamente el año pasado después de ganar la demanda.

Este nuevo éxito en la carrera de Johnny se suma a la próxima presentación en el Festival de Cannes de la película Jeanne du Barry, en la que interpreta al rey Luis XV. Durante su participación en dicho festival de cine se presentará a una cena de Dior. Depp también debutará como director con la película titulada Modi, centrada en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio) y cuenta con un elenco que también incluye a Al Pacino.

El actor siempre ha sido considerado uno de los hombres más sexys de la industria.

Johnny Depp El actor ha superado batallas difíciles (Francois Durand /Getty)

Y es que con su estilo desaliñado y esa pinta rockera ha robado suspiros.

Johnny Depp El actor siempre fue uno de los hombres más sexys de la industria (Jason Merritt/Getty)

El actor estaba en la cima de su carrera, con exitosas cintas que marcaron un parteaguas en la industria como Edward Scissorhands y Rear Window, además de la franquicia de Pirates of the Caribbean. Sin embargo, enfrentarse a su ex esposa en los tribunales significó una caída considerable que no sólo afectó su carrera sino también su imagen y salud emocional.

Por fortuna, se recuperó a través de la música y el arte así como de retomar su carrera actoral.

Johnny Depp El actor sigue sumando proyectos a su carrera (Instagram)

Aunque los años pasan, sigue teniendo ese atractivo de rockstar

Johnny Depp El actor ha sido señalado de problemático en el set de filmación (Instagram)

En los últimos meses, Johnny ha tenido nuevos proyectos de puerta, lo que podría significar el renacer de su carrera. A pesar de ese trago amargo, Johnny siempre se mantuvo firme y tuvo el respaldo de sus fans, así como de importantes directores y actores que trabajaron con él. Dior fue una de las firmas que siempre creyeron en él.