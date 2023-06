Johnny Depp sufrió y volvió a la cima, pero otra tragedia podría hacerlo abandonar sus proyectos

Luego de varios años entre acusaciones en su contra y de enfrentar a su ex esposa en jucios, Johnny Depp finalmente había estado teniendo una gran racha.

En días anteriores el actor no sólo firmó un millonario contrato con Dior sino que la cinta Jeanne du Barry, en la que interpreta al rey Luis XV, fue presentada en el Festival de Cine de Cannes. El actor se dejó ver muy conmovido por la cálida bienvenida que tuvo el proyecto e incluso recibió una ovación de más de cinco minutos.

Si bien hubo quienes no estuvieron a favor de su participación en el festival, varios salieron en su defensa y aplaudieron este triunfal regreso a las andadas en la industria.

Johnny Depp El actor desató críticas por su aparición en el Festival de Cannes (Mike Coppola /Getty)

Los fans de Depp lo acompañaron durante su paso por la alfombra roja, mostrando carteles con frases que decían “bienvenido de vuelta Johnny”. Del mismo modo, reporteros lo cuestionaron sobre este “gran regreso”, a lo que el actor respondió: “Sigo preguntándome sobre la palabra ‘regreso’, porque no fui a ningún lado. Sí, tal vez la gente dejó de gritar por el miedo que tenían en ese momento, pero no, no fui a ninguna parte”.

¿Volvió la mala racha? Johnny Depp enfrenta nueva tragedia

Después de un exitoso paso por Cannes, Johnny Depp ha enfrentado un nuevo obstáculo y es que según ha trascendido, sufrió una lesión en el tobillo que lo ha llevado a posponer una gira musical que tenía planeada con su banda Hollywood Vampires.

El grupo anunció la noticia el lunes por la mañana, afirmando que se le ha aconsejado a Depp evitar viajar por el momento.

“Nos entristece compartir que Hollywood Vampires reprogramará nuestras tres fechas de gira por Estados Unidos la próxima semana. Johnny ha sufrido una dolorosa lesión en el tobillo después de sus recientes apariciones y su médico le ha aconsejado que no viaje. Está devastado por este giro de los acontecimientos, pero espera descansar para que los cuatro vampiros puedan dar lo mejor de sí mismos en la gira por Europa. Todas las entradas serán válidas para las nuevas fechas”, se lee en el comunicado.

Johnny Depp La banda del actor tuvo que posponer fechas de su gira (Instagram)

Quizá el nombre de Depp es más reconocido en cine pero no es ningún novato la música y su banda, The Hollywood Vampires está compuesta por íconos como Alice Cooper y Joe Perry (Aerosmith), así como por Tommy Henriksen.

Los cuatro se reunieron para rendir tributo a la música de estrellas de rock fallecidas en los años setenta. El nombre deriva de un club formado por Cooper a finales de los años setenta, el cual incluía las visitas de músicos como John Lennon y Ringo Starr de Los Beatles, Keith Moon de The Who y Micky Dolenz de The Monkees.

A pesar de su victoria legal y de los proyectos que han surgido, Depp permanece mayormente marginado de las producciones de Hollywood como resultado de las acusaciones de abuso que se le imputan. El actor se vio obligado a abandonar el papel de antagonista principal de la saga Animales Fantásticos en 2020 y sigue en problemas frente a Disney respecto a lo que pasará con el personaje de Jack Sparrow en las nuevas producciones de Piratas del Caribe.

“No me siento boicoteado por Hollywood, porque no pienso en Hollywood. Es un momento extraño y divertido en el que a todos les encantaría poder ser ellos mismos, pero no pueden. Deben alinearse con la persona que está frente a ellos. Si quieres vivir esa vida, te deseo lo mejor”, señaló en conferencia de prensa en Cannes.