Disney “reabre” las puertas a Johnny Depp para nueva producción: ¿cambiará de parecer?

Johnny Depp ha sido el encargado de interpretar a los personajes más icónicos del cine, desde Edward Scissorhands, Willy Wonka y Sweeney Todd hasta Icabod Crane y El Sombrerero Loco. Sin embargo, es indiscutible que el que más ha marcado a generaciones ha sido Jack Sparrow o mejor dicho, ‘El Capitán Jack Sparrow’ de la saga de ‘Piratas del Caribe’.

El actor dio vida a dicho personaje de 2003 a 2017 y si bien se tenía pensado que continuara en otras cintas, las acusaciones en su contra por “violentador de esposas” por parte de Amber Heard y la serie de juicios que enfrentó en su contra lo llevaron al fin de su asociación con Disney.

En este tiempo cabe recordar que también quedó fuera de la saga de Animales Fantásticos de WB, en donde interpretaba a Gellert Grindelwald, el cual pasó a manos de Mads Mikkelsen

Johnny Depp Como Jack Sparrow En La Saga 'Piratas Del Caribe'. DISNEY (DISNEY/Europa Press)

Depp salió victorioso en la batalla legal contra Heard y ahora que ha tenido una exitoso regreso a las andadas, las especulaciones sobre si volvería a ponerse el sombrero de pirata se reforzaron.

Disney anuncia un “reinicio” de la saga Piratas del Caribe’

Durante mucho tiempo se habló de una continuación de la saga más que un reboot sólo que Margot Robbie sería la protagonista. Sin embargo, ahora se ha revelado que si buscarán un reinicio.

Lo que emocionó a todos fue que Jerry Bruckheimer, el productor de las películas originales, expresó su deseo por el regreso de Depp, pero reconoció que en última instancia depende de Disney.

El productor ya había hablado sobre esto en una entrevista de 2022 con The Hollywood Reporter, cuando dio a entender por primera vez que él no tiene conflicto con el actor: “Tendrías que preguntarles. No puedo responder esa pregunta. Me encantaría tenerlo en la película. Es un amigo, un actor excelente y es lamentable que las vidas personales se deslizan en todo lo que hacemos”.

Johnny Depp El actor podría abandonar algunos de sus proyectos (Instagram)

Por su parte, el presidente de producción cinematográfica de Walt Disney Studios, Sean Bailey, espera que la franquicia “zarpe” pronto. En una nueva entrevista con el New York Times, Bailey confirmó aunque aun no se ha dado luz verde oficial a nada, están puestas todas las posibilidades sobre la mesa y señaló que incluso ya hay una gran idea de historia que los fanáticos apreciarán.

“Creemos que tenemos una historia realmente buena y emocionante que honra a las películas anteriores, pero que también tiene algo nuevo que decir”, explicó Bailey.

Cuando se le preguntó si existe la posibilidad de que Depp regrese como el Capitán Jack Sparrow, Bailey respondió con un vago “No me comprometo en este momento”.

Johnny Depp Piratas del Caribe/ The Walt Disney Company

En otras palabras, Depp no está siendo contemplado por el ejecutivo para el nuevo proyecto y aunque así fuera, él reiteró que “no tiene intención de volver a trabajar con Disney nunca más”, según reveló el Daily Mail.

El actor es congruente respecto a su declaración anterior durante el juicio en el que señaló que su relación con Disney había llegado a su fin definitivo. En aquel momento, Depp testificó que la empresa lo despidió de su papel de Jack Sparrow, cancelando todos los planes de una sexta película en la que su personaje tendría una despedida adecuada.

El actor dijo que se sintió “traicionado” por el despido y sugirió que nunca más trabajaría con Disney en otro proyecto, ni siquiera si le ofrecieran “300 millones de dólares y un millón de alpacas”.