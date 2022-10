El Eclipse solar parcial hará que estos 4 signos tengan un golpe de suerte en el amor

En pocas horas el mundo será testigo de un nuevo eclipse parcial de sol, el último evento de este tipo que ocurrirá en el 2022 y trae cambios importantes para algunos signos, especialmente en el amor.

Según el astrónomo brasileño, Dias da Costa, quien explicó el fenómeno para la National Geographic en esta oportunidad, se presentará un eclipse solar parcial.

Eso quiere decir que su visibilidad no será global, pues al no ser total -cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol- “bloquea completamente la luz solar. En el eclipse parcial, esta alineación no es tan precisa”, dijo da Costa.

Desde el punto de vista astrológico, algunos signos estarán impactados en su vida o modo de comportamiento.

El eclipse estará en el grado 2 de Escorpio, con la presencia del Sol y la Luna.

Pero hay un elemento que lo hace muy especial para los astrólogos que el eclipse se produce en conjunción a Venus, el planeta del amor y del placer.

Como el sol está en Escorpio, hay signos que estarán reacios al cambio y caprichosos queriendo sostener patrones que ya no tienen más sentido y nos resistimos a dejar ir.

Pero no todo es malo y estos cuatros signos de la rueda zodiacal tendrán un golpe de suerte en el amor, tras pasar por ciclos muy complejos:

Tauro

De entrada no quieren compromiso, pero sí que los quieran, los atiendan, sean cariñosos y dispuesto a todo. Las parejas se buscarán para pasar esos momentos cargados de mucha sensualidad y pasión. Las solteras quieren ese alguien que las haga sentir en el cielo, pero con esa necesidad de libertad, de estar y no estar. Será un momento de mucha aventura porque Venus hará de las suyas en el placer.

Leo

A los nativos de este signo les viene un cambio profundo. Los que están en pareja tendrán momentos gratificantes y emocionantes. Buscarán esa estabilidad emocional con esa persona que aman. Las solteras, prepárense porque estarán seductoras, muy atractivas y dispuesta a ir al ruedo. Esto lo harán sin excusas, serán firmes a la hora de tomar una decisión.

Escorpio

Están en esa etapa de querer experimentar nuevas sensaciones, de buscar eso que los satisface y los hace sentir que son el centro de esa persona especial. En pareja, se van a consolidar definitivamente en una relación sólida. Las solteras, les espera un cambio trascendental, muchas emociones e ilusiones que pueden terminar en una buena relación.

Acuario

Los nativos de este signos vienen de una etapa difícil en el amor, pero les llegó el momento de cambiar. Venus está a su favor y las parejas estarán en un momento de mucha actividad sexual, de esa intimidad donde reconoces cada sentido y quieres disfrutar al máximo. Las solteras, van a la batalla y van a ganar porque les esperan aventuras que pueden terminar en una relación sólida.