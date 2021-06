El hackeo al PES nos recuerda que nadie debe negar derechos para todos

Este miércoles la cuenta de Twitter del Partido Encuentro Social (PES) comenzó a publicar una serie de tuits que sorprendieron al Internet. Y es que a más de una semana de las elecciones federales en México, parece que la cuenta sufrió un presunto hackeo que provocó risas entre los internautas.

El logotipo del PES, que originalmente es morado, fue modificado con los colores de la bandera LGBTQ.

Frases como “estamos perdidas”, “no sé bebé, no sé”, “Aiñ, mi piernita”, tomaron pro sorpresa a todos pues hacen referencia a memes dentro de la misma comunidad LGBTQ y venían acompañadas del emoji de su bandera.

El partido político es conocido por tener propuestas en contra del matrimonio igualitario y el aborto y todos los mensajes que se publicaron en las últimas horas, promueven estos derechos.

En abril el INE ordenó al PES suspender los spots provida y contra adopción homoparental. Y es que dos de estos recibieron denuncias por su circulación en redes sociales, radio y televisión. El primero llamaba a “castigar a quienes atentan contra la vida”, mientras que el segundo, decía que “familia sólo hay una”.

Estoy amando cada segundo del hackeo a la cuenta del #PES es #Twitter.



¡Partido Encuentro Sexual! ¡Actualicen! ¡Por favor! 🤣



Bendito sea el CM de Encuentro Solidario por las carcajadas que me esta haciendo sacar y sentir. pic.twitter.com/YH42A2DpQz — Eduardo Nares Rodriguez (@EduardoNaresR) June 17, 2021

Ante las divertidas publicaciones, usuarios compartieron memes para “alimentar” la cuenta del PES.

EL PES ANTES | EL PES HOY pic.twitter.com/y89c16H5ek — La chica del Tostacho Azul (@Juliannirzo) June 16, 2021

Muchos celebraron este suceso pues además de tratarse de un partido que no apoya a la comunidad LBGTQ, el “sabotaje” presuntamente se trata de una protesta de un trabajador interno que se rebeló por “falta de pago”.

Creo que era éste. pic.twitter.com/8M21OLXdZx — Óscar Fernández (@OscarFdz94) June 17, 2021

Como apoyo, se abrió el perfil “Cuenta que te avisa si ya le pagaron al CM del PES”en el que se informa -literalmente- si ya hubo una rendición de cuentas.

Cabe mencionar que tras las elecciones del 6 de junio, el partido no consiguió el porcentaje necesario para mantenerse como partido político, por lo que la cuenta había estado inactiva.

En una publicación que fue eliminada, Carolina Anda, coordinadora de finanzas del PES, afirmó que está mal utilizar espacios que no son propios. “Disponer de lo que no es tuyo, es un mal uso”, se leía en el mensaje. Varios usuarios respondieron que lo que está mal es “ser anti derechos y no pagar”.

Debemos entender la importancia de una sociedad inclusiva

Junio es el mes del Orgullo LGBT, por lo que este “sabotaje interno” ha adquirido aún mayor significado sobre lo que representa la diversidad sexual.

Lo más importante es que la comunidad se haga visible, pues mientras se mantenga oculta, la historia no va a cambiar. Todos tenemos el derecho de vivir como somos y ser felices así.

La sociedad está evolucionando por lo que es más que necesario impulsar propuestas que aboguen por los derechos de todos. La diversidad sexual y la identidad de género no es algo que se deba “prohibir” o “corregir”.

Estamos en un momento en el que debemos aprender más para poder entender, respetar y ser más empáticos.

Recientemente la bandera fue modificada para incluir a más miembros de la comunidad.

La nueva bandera, fue diseñada por Daniel Quasar y fue parte de un proyecto nombrado Progress: A Pride Flag Reboot con el que agregó cuatro a los seis que ya existían.

La negra y lamarrón, dan visibilidad a la lucha contra el racismo y honrar a las personas de color que son miembros de la comunidad.

También se incluyeron los colores de la bandera transexual (azul, rosa y blanco). Cada franja está colocada de manera específica para repestar su significado.

El propósito de estos nuevos colores, por supuesto, es que todos los miembros de la comunidad puedan sentirse representados y aceptados dentro de la sociedad.

